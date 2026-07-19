Vrijwilligers brengen geschiedenis Kamp De Beetse opnieuw tot leven

SELLINGEN – Op het terrein van voormalig Kamp De Beetse in Sellingen wordt hard gewerkt aan een bijzondere uitbreiding. Naast de bestaande museumbarak verrijst een replica van een werkverschaffingsbarak uit 1935. Vrijwilligers bouwen de barak zo nauwkeurig mogelijk na, zodat bezoekers straks kunnen ervaren hoe de werkloze mannen destijds leefden en werkten.

Kamp De Beetse kent een bewogen geschiedenis. Het kamp werd in 1935 aangelegd als werkverschaffingskamp, waar werkloze mannen werden ondergebracht die de opdracht kregen de woeste gronden in Oost-Groningen te ontginnen. Overdag werkten zij op het land, terwijl zij ’s avonds en ’s nachts verbleven in de houten barakken.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog veranderde de functie van het kamp meerdere keren. In 1942 verbleven er korte tijd ongeveer vijfhonderd Joodse mannen uit Amsterdam, die op 3 oktober werden gedeporteerd naar Kamp Westerbork. Later bood het kamp onderdak aan mannen die in het kader van de Arbeitseinsatz waren opgepakt en tewerkgesteld bij boeren in de omgeving. In 1945 werden er NSB-vrouwen en -kinderen opgevangen en na de bevrijding deed Kamp De Beetse dienst als interneringskamp voor politieke delinquenten, onder wie NSB’ers en SS’ers.

Na de sluiting in 1948 werden vrijwel alle 23 barakken gesloopt en verkocht. Slechts één originele barak bleef behouden.

Replica van werkverschaffingsbarak

Dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers heeft het voormalige kampterrein een historische uitstraling. Er staan monumenten die herinneren aan de tijd dat het kamp dienst deed als werkverschaffingskamp en een monument voor de Joodse burgers die er waren ondergebracht. Twee grote palen herinneren nog aan de toegangspoort. Jaarlijks wordt in het kamp de 4 mei plechtigheid georganiseerd.

In de bestaande museumbarak wordt de volledige geschiedenis van Kamp De Beetse belicht, van werkverschaffingskamp tot interneringskamp. Ook is daar een documentaire te zien die Filmclub Sellingen in 2022 maakte in opdracht van Stichting Voormalig Kamp De Beetse. Met interviews en historisch beeldmateriaal wordt het verleden van deze bijzondere plek op toegankelijke wijze verteld.

De buitenkant van de nieuwe replica is inmiddels gereed. “Deze barak wordt gebouwd aan de hand van originele tekeningen,” vertelt bestuurslid en vrijwilliger Geert Oost. “We willen bezoekers laten zien hoe een werkverschaffingsbarak er in 1935 uitzag. In één barak verbleven ongeveer vijftig mannen. Hier werd geslapen, gegeten en geleefd.”

Volgens Oost vormt de werkverschaffing een belangrijk hoofdstuk uit de geschiedenis van Westerwolde. “Het verhaal van de ontginning en de mannen die hier verbleven, mag niet verloren gaan. Daarom willen we dat zo realistisch mogelijk laten zien.”

Het behoud van Kamp De Beetse is mede te danken aan de inspanningen van Jaap Spanninga, die zich jarenlang inzette voor het bewaren van deze historische locatie. Dankzij zijn inzet kreeg het terrein in 2014 de status van herinneringsplek. Spanninga overleed in 2023.

Voormalig Kamp De Beetse aan de Zevenmeersveenweg 10 in Sellingen is tot en met oktober iedere zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur gratis geopend. Vrijwilligers zijn aanwezig om bezoekers rond te leiden en uitleg te geven over de rijke en soms aangrijpende geschiedenis van deze bijzondere plek. Met de nieuwe replica-barak krijgt dat verhaal straks een nog tastbaarder gezicht.

Foto’s: Jan Glazenburg