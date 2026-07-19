Wim Mensen, de man die Zandberg op de kaart zette, overleden

ZANDBERG – Wim Mensen, de man die als geen ander Zandberg en de Kanaalstreek nationaal en internationaal op de kaart zette, is na een periode van ziekte op 83-jarige leeftijd overleden. De oud-sportjournalist, sportbestuurder en initiatiefnemer van tal van grensoverschrijdende projecten liet een blijvende indruk achter in de sportwereld én in zijn geboortedorp.

Sport was de rode draad in het leven van Mensen. Zowel hobbymatig als beroepsmatig stond zijn leven in het teken van sport. Hij begon zijn loopbaan als sportjournalist en werd in 1971 benoemd tot adjunct-directeur van de Provinciale Groninger Sportraad, de huidige organisatie Huis van de Sport. Zes jaar later volgde hij directeur Wim van der Werff op.

Tijdens zijn directeurschap zette Mensen zich met tomeloze energie in voor de ontwikkeling van de sport in de provincie Groningen. Een van de absolute hoogtepunten was het naar Groningen halen van de Giro d’Italia in 2002. Dankzij zijn vasthoudendheid werd op 11 mei de proloog in de stad Groningen verreden en vertrok een dag later de eerste etappe vanaf de Grote Markt naar het Duitse Münster. De route voerde dwars door zijn geboortedorp Zandberg, waar een premiesprint werd gewonnen door de Belg Marc Streel.

Om de Giro naar Groningen te halen reisde Mensen meerdere keren met een Groningse delegatie naar Italië voor overleg met de organisatie. Zijn inspanningen brachten hem zelfs op het Sint-Pietersplein in Rome, waar hij een audiëntie had bij paus Johannes Paulus II.

Mensen was daarnaast initiator van het jaarlijkse Groninger Sportgala en het EDR-voetbaltoernooi, waarmee hij de sportieve samenwerking tussen Noord-Nederland en het Duitse grensgebied stimuleerde.

Ook buiten zijn werk bleef hij actief. Als voorzitter van de Stichting Zandbergia zette hij zich in voor de promotie van Zandberg en de grensregio. De stichting ontwikkelde diverse grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes, waaronder de Granfondo Giro zonder Grenzen, een ongeveer 120 kilometer lange fietstocht die grotendeels de route volgt van de Giro-etappe Groningen-Münster uit 2002. De tocht werd georganiseerd om de herinnering aan de doorkomst van de Giro levend te houden.

Daarnaast kwamen onder zijn leiding de Picknick Giro, een recreatieve fietstocht langs toeristische trekpleisters in Nederland en Duitsland, en de historische wandelroute Van Kerk tot Kerk tot stand. In 2024 werd ook het grensoverschrijdend wandelen aan de activiteiten toegevoegd. Daarbij werd de historische route van katholieke gelovigen uit de Kanaalstreek naar de kerk in het Duitse Rütenbrock opnieuw in ere hersteld.

Naast bestuurder was Mensen een gepassioneerd verzamelaar van unieke sportsouvenirs. Gedurende ruim zestig jaar bouwde hij een bijzondere collectie op met programmaboekjes, relikwieën, collector’s items en andere memorabilia van sportevenementen in binnen- en buitenland.

In 2024 begon hij een passende bestemming te zoeken voor deze verzameling. Via een openbare veiling kregen veel bijzondere stukken een nieuwe eigenaar. Vooral voor attributen van SV Meppen, Schalke 04 en de Giro d’Italia was veel belangstelling. Het sinds 1958 opgebouwde archief van SV Meppen kreeg een plaats in een voetbalmuseum in het Duitse Emsland. Ook het complete Giro-archief uit 2002 vond een nieuwe bestemming. Een bijzonder pronkstuk, het originele programmaboek met toegangsbewijs van de Europa Cup I-finale tussen Benfica en Real Madrid uit 1962 in Amsterdam, kwam terecht bij een Benfica-liefhebber uit het Portugese Matosinhos. Voor Mensen was het belangrijk dat zijn verzameling zorgvuldig bewaard zou blijven voor toekomstige generaties.

Zijn liefde voor de sport beperkte zich niet tot verzamelen en organiseren. Zo bedacht hij ook de verkiezing van de Top 10 mooiste Duitse voetbalwoorden en -termen, een initiatief dat zijn liefde voor zowel voetbal als de Duits-Nederlandse grensregio onderstreepte.

Met het overlijden van Wim Mensen verliest Groningen een markante sportbestuurder, een onvermoeibare promotor van de grensregio en een man die met visie, enthousiasme en doorzettingsvermogen Zandberg letterlijk en figuurlijk op de kaart zette. Zijn initiatieven, van de Giro d’Italia tot de routes van Stichting Zandbergia, vormen een blijvende herinnering aan een man die sport, toerisme en grensoverschrijdende samenwerking wist te verbinden.