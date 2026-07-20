Artiesten zingen de longen uit het lijf tijdens start Vakantiemarkten Veendam

VEENDAM – De 62e editie van de Vakantiemarkten Veendam begon maandag met uitstekend weer. Niet te koud en niet te warm, waardoor het publiek al vroeg de weg naar het centrum vond. Kort na de start om 13.00 uur was het al druk in de winkelstraten. Met ongeveer 120 kramen en open winkels was er opnieuw een breed aanbod. De terrassen zaten vol en bij de eetstandjes zoals hamburgers, vis, friet en snacks ontstonden zo nu en dan korte wachtrijen. Op meerdere plekken in het centrum klonk livemuziek.
Bij Parkzicht traden Roel en Matty op met herkenbare Nederlandstalige muziek en toegankelijke feestnummers. Bij Babycare verzorgden Wim en Miranda een optreden met populaire luisterliedjes en lichte feestmuziek. Bij Happy Days stond Jakob Molema, die bekendstaat om zijn Nederlandstalige repertoire en rustige, melodische nummers. Bij Barrage waren Siep en Anita te vinden met een optreden dat bestond uit Nederlandstalige klassiekers en publieksvriendelijke feestmuziek.
Op het Museumplein was voor het eerst de zeventienjarige steekijsverkoper Ivan Antonides aanwezig. Hij bouwde twee jaar geleden samen met zijn vader zijn eigen steekijskar en verkoopt sindsdien op zonnige dagen traditionele Groningse steekijsjes. Het gaat buitengewoon goed, aldus Ivan.
Volgende week staan opnieuw vijf artiesten verspreid door het centrum. Bij Parkzicht treedt duo Remix op met Nederlandstalige meezingers en feestmuziek. Bij Babycare brengt Jakob van der Laan Groningse streekmuziek en bekende Nederlandstalige klassiekers. Bij Happy Days staat Richard van der Weide met piratenmuziek, feestliederen en het Nederlandse volksrepertoire. Bij Barrage treedt Martin Ganzeveld op met Nederlandstalige hits, feestmuziek en populaire covers.
Wie de eerste markt heeft gemist, krijgt nog twee kansen: maandag 27 juli en maandag 3 augustus.
Tekst en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl