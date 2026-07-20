Discotheek De Zwarte Schapen viert 50-jarig jubileum

BOURTANGE – In 2026 bestaat Discotheek De Zwarte Schapen maar liefst 50 jaar. Een bijzondere mijlpaal die natuurlijk niet ongemerkt voorbij mag gaan. Daarom staat het weekend van 11 en 12 september 2026 volledig in het teken van het gouden jubileum.
Al sinds 1976 is De Zwarte Schapen een vertrouwde ontmoetingsplek voor jongeren en later ook voor vele oud-bezoekers uit Bourtange en de wijde omgeving. In de afgelopen vijftig jaar zijn er talloze herinneringen gemaakt, vriendschappen ontstaan en feesten gevierd. Voor veel mensen heeft de discotheek De Zwarte Schapen een bijzondere plek in hun hart.
Om dit bijzondere jubileum te vieren wordt voor jong en oud een feestelijk weekend georganiseerd. Op vrijdag 11 en zaterdag 12 september staan verschillende activiteiten op het programma, waarbij zowel de rijke geschiedenis van De Zwarte Schapen, als de toekomst van de discotheek centraal staan. Het belooft een weekend vol gezelligheid, muziek, ontmoetingen en mooie herinneringen te worden.
Om van dit jubileum een onvergetelijk feest te maken, kunnen de vrijwilligers alle hulp goed gebruiken. Daarom is er een GoFundMe-actie gestart. Met iedere bijdrage, groot of klein, help je mee om het jubileumweekend mogelijk te maken. Kun je niet doneren? Ze waarderen het enorm als je de actie deelt met familie, vrienden en oud-bezoekers van De Zwarte Schapen.
Doneren kan via: https://gofund.me/7dc030187
De jubileumcommissie is inmiddels druk bezig met de voorbereidingen en zullen de komende periode steeds meer informatie bekendmaken over het programma. Reserveer alvast 11 en 12 september 2026 in je agenda en vier 50 jaar Discotheek De Zwarte Schapen. Samen maken we er een onvergetelijk jubileum van!
Bon: Carmen & Fabian Hensens
De Zwarte Schapen te Bourtange