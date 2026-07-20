Er komen nieuwe woningen op HempFlax-terrein

OUDE PEKELA – Waar vorig jaar nog de vlammen uit het HempFlax-complex sloegen, verrijst straks een complete nieuwe woonwijk. De gemeente Pekela zet in op de bouw van 80 tot 100 woningen aan de Hendrik Westerstraat. Daarmee wordt de locatie een van de grootste vernieuwingsprojecten uit de streek.
Nadat de door brand zwaar beschadigde hallen vorig jaar volledig zijn gesloopt en de locatie bouwrijp is gemaakt, lag de vraag open wat er met de historische grond moest gebeuren. Met de planvorming voor tientallen nieuwe woningen kiest de gemeente Pekela voor een forse uitbreiding van het woonaanbod in het dorp, waar de vraag naar betaalbare en moderne huisvesting groot is.
Schoorsteen
De herontwikkeling van het terrein brengt ook een belangrijk cultuurhistorisch vraagstuk met zich mee. Op het terrein staat nog altijd de markante, 33 meter hoge fabrieksschoorsteen van de voormalige strokartonfabriek Britannia. Veel Pekelders zien de pijp als een van de laatste waardevolle herinneringen aan het rijke industriële verleden van de streek.
In de verdere uitwerking van de plannen moet blijken of en hoe de beeldbepalende schoorsteel kan worden ingepast tussen de 80 tot 100 geplande woningen. Projectontwikkelaar Van Wijnen is volgens RTVNoord daar nog mee bezig.
Plannen
De komende periode werken de gemeente en Van Wijnen de plannen verder uit. Zodra er meer bekend is over de exacte verdeling van het type woningen (zoals koop, sociale huur of seniorenwoningen) en het definitieve besluit over de schoorsteen, zal de buurt hierover worden geïnformeerd.