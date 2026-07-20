Gezin ‘horrorboerderij’ Wedde vecht om huurwoning

WEDDE / TWENTE – Het drama rond de voormalige zorgboerderij Aurora Borealis in Wedde kent nog altijd een lange nasleep. De voormalige leidinggevenden kregen eind vorig jaar in hoger beroep vier jaar celstraf opgelegd voor de mishandeling van gehandicapte cliënten. Maar ook na hun vertrek uit Wedde blijft de rust ver te zoeken: de betrokken familie is inmiddels verjaagd uit Twente en wil nu via de rechter een nieuwe woonplek afdwingen. Dat schrijft Dagblad De Stentor.

De misstanden op zorgboerderij Aurora Borealis in Wedde kwamen in 2022 aan het licht na onthullingen in het televisieprogramma Undercover in Nederland van Alberto Stegeman. Kort daarna sloot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de deuren van de instelling.

In december 2025 oordeelde het gerechtshof in Leeuwarden in hoger beroep over de zaak. Voormalig eigenaren W. (65) en zijn schoonzoon K. (43), die eveneens werkzaam waren als leidinggevenden en zorgverleners, werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar en een beroepsverbod van negen jaar. Hoewel het Openbaar Ministerie acht jaar cel eiste vanwege zwaar lichamelijk letsel bij een van de slachtoffers, vond het hof niet dat bewezen kon worden dat dit letsel het rechtstreekse gevolg was van de mishandelingen. Ook achtte de rechter een kleiner aantal beschuldigingen bewezen dan de rechtbank eerder deed.

Op de vlucht

Na de uitbraak van het schandaal en de uitingen van volkswoede in Wedde, sloegen dochter en schoonzoon K. op de vlucht. Nadat zij korte tijd in Duitsland en op een camping in Den Ham verbleven, streken zij neer in een huurwoning van woningcorporatie Mijande in het dorpje Westerhaar, zes kilometer ten noorden van Almelo.

De rust was echter van korte duur. Toen vader W. volgens De Stentor werd herkend terwijl hij kluste bij het huis van zijn dochter, vlamde de woede opnieuw op. In september 2024 vlogen daar de stenen door de ruiten en de politie moest het gezin evacueren. Sindsdien staat het huis leeg en trekt de familie van het ene vakantiehuisje naar het andere.

Afgelopen week stonden de vrouw en woningcorporatie Mijande voor de kantonrechter in Almelo. De corporatie wil het gezin officieel uitzetten om de leegstaande woning weer te kunnen verhuren. Het gezin wil het huurcontract echter niet opzeggen zonder de garantie op een vervangende woning.

Dat blijkt een bijna onmogelijke opgave. Meerdere Twentse gemeenten, waaronder Twenterand en Dinkelland, weigeren het gezin op te nemen uit angst voor verstoring van de openbare orde en veiligheid. Volgens de woningcorporatie had het gezin bij de aanvraag moeten melden wie ze waren. “Dit hadden ze kunnen zien aankomen. Het stel met dit verleden past niet in het dorpse karakter,” stelde de manager van Mijande volgens De Stentor. “We gunnen hen een toekomst, maar die is niet in Twente.”

Doordat het gezin gaten in het huurverleden heeft en de corporatie geen ‘schone’ verhuurdersverklaring wil afgeven, lopen ze bij reacties op andere woningen steeds vast.

De rechter benadrukte op de zitting dat een nieuwe verhuurder recht heeft op de waarheid, zeker omdat de vrouw zelf een boek over de gebeurtenissen heeft geschreven en haar identiteit eenvoudig te achterhalen is.

Uiteindelijk kwamen de advocaten op de gang volgens de Krant tot een voorlopig compromis, de vrouw gaat een urgentieverklaring aanvragen, waarbij Mijande schriftelijk zal bevestigen dat een terugkeer naar de regio Twente niet mogelijk is. Over zes weken moet duidelijk worden of deze opzet slaagt en het gezin een nieuwe start kan maken. Zowel vader W. als echtgenoot K. moeten hun gevangenisstraf van vier jaar overigens nog altijd uitzitten.