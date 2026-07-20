DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Tussen zondag middernacht en 18.30 uur is bij een werkplaats van de Marienschule aan de Herzog-Arenberg-Straße in Meppen ingebroken. Er werden twee zakken met statiegeldflessen en een defecte bladblazer gestolen. De dieven hebben voor het transport mogelijk een kruiwagen gebruikt. Voorbijgangers troffen de gestolen spullen in de buurt van de school aan. Getuigen worden verzocht contact met de politie van Meppen op te nemen via 05931/9490.
Papenburg
Rond kwart over acht gisteravond is aan de Gutshofstraße, ter hoogte van nummer 3, in Papenburg een 53 jarige bestuurder van een Peugeot 2008 tegen een boom gebotst. De bestuurder sloeg daarna op de vlucht. Hij werd later lichtgewond aangetroffen. Hij bleek gedronken te hebben; een blaastest wees een waarde van 2.76 promille aan. De man werd meegenomen voor een bloedtest en zijn rijbewijs is ingevorderd. De Peugeot liep bij het ongeval aanzienlijke schade op en werd total loss verklaard. Er is een strafprocedure tegen de man gestart.