Landgoed Tenaxx blijft vernieuwen: drie nieuwe dinosaurussen én volop natuurbeleving

WEDDE – Landgoed Tenaxx in Wedde heeft er drie nieuwe bewoners bij. Vorige week arriveerden een indrukwekkende Tyrannosaurus rex, een robuuste Ankylosaurus en een levensechte Dilophosaurus. De nieuwste generatie animatronic dinosaurussen beweegt, brult en reageert op bezoekers, waardoor een wandeling door het park nog spectaculairder wordt.

Toch is Landgoed Tenaxx veel meer dan een dinopark. Achter de indrukwekkende dinosaurussen schuilt een bijzonder verhaal over natuur, historie, educatie en recreatie. Het park is ontstaan vanuit de droom van één familie en ontwikkelt zich nog altijd verder.

Van aardappelveld naar bijzonder landgoed

Het verhaal begint in 2004, toen Wouter en Heleen Oudemans een 30 hectare groot aardappelveld bij Wedde kochten. Hun doel was ambitieus: een arboretum aanleggen met bijzondere boomsoorten uit de hele wereld.

In ruim twintig jaar tijd veranderde het voormalige akkerland in een gevarieerd landschap met bossen, vijvers, glooiende heuvels en een monumentaal wit landhuis. Het arboretum groeide uit tot een botanische verzameling met honderden boomsoorten uit onder meer Europa, Azië en Noord-Amerika.

Een van de meest bijzondere onderdelen is de grootste collectie treurbomen ter wereld. Naast de oorspronkelijke boomsoorten zijn tientallen treurvormen aangeplant, waardoor bezoekers een unieke verzameling kunnen bewonderen die nergens anders zo compleet te vinden is.

Dinosaurussen tussen oeroude bomen

De aanwezigheid van dinosaurussen is geen toevallige keuze. Op het landgoed groeien verschillende boomsoorten die afstammen van planten die al voorkwamen in het tijdperk van de dinosaurussen. Zo ontstond het idee om de ontwikkeling van planten en dieren samen zichtbaar te maken.

Verspreid over het terrein staan inmiddels meer dan dertig levensgrote dinosaurussen. Zodra bezoekers dichterbij komen, beginnen de dieren te bewegen en te brullen, waardoor een indrukwekkende prehistorische sfeer ontstaat.

Met de komst van de nieuwe vleesetende Tyrannosaurus rex, de plantenetende Ankylosaurus en de vleesetende Dilophosaurus is die belevenis opnieuw uitgebreid. De dinosaurussen zijn vervaardigd in een gespecialiseerde fabriek in Zigong, in de Chinese provincie Sichuan. Deze stad staat wereldwijd bekend als hét centrum voor de productie van levensechte animatronische dinosaurussen voor pretparken en musea.

Blijven vernieuwen

Landgoed Tenaxx heeft de afgelopen jaren flink uitgebreid. In 2019 opende Miniatuurpark Het Grootse Noorden, waar bekende gebouwen uit Groningen, Friesland en Drenthe op schaal zijn nagebouwd. Tegelijkertijd kwamen er een speeltuin en een treintje waarmee bezoekers een rondrit over het landgoed kunnen maken.

Twee jaar later volgde Het Dinosaurium, een interactief kindermuseum waar bezoekers aan de hand van films, fossielen en skeletten kennismaken met de evolutie en het leven van dinosaurussen en andere sauriërs.

Ook in 2025 is het park verder uitgebreid. Het strand is vergroot, waardoor er meer ruimte is om te zwemmen, te suppen of een bootje te varen. Vanaf het terras kunnen bezoekers genieten van het uitzicht over het water en de natuur.

Meer dan een pretpark

Wie Landgoed Tenaxx alleen ziet als een pretpark, doet het park volgens ranger Richard Jager tekort.

“Het is een belevenis,” zegt hij. “Niet alleen voor kinderen, maar juist ook voor volwassenen.”

Bezoekers kunnen uren wandelen tussen de bijzondere bomen, die per werelddeel zijn gerangschikt. In de zomer zorgen de vele bomen bovendien voor aangename verkoeling.

Er zijn plannen om het landgoed in de toekomst voor een laag entreebedrag ook toegankelijk te maken voor wandelaars en zwemmers.

“Het zwemwater wordt wekelijks gecontroleerd. Doordat er stroming in zit, hebben we geen last van blauwalg,” vertelt Jager.

Daarnaast krijgt biodiversiteit een steeds belangrijkere rol. Het nieuwe gedeelte van het park, waar de drie nieuwe dinosaurussen staan, wordt beplant met bessen dragende bomen en struiken om vogels meer voedsel en schuilgelegenheid te bieden.

Ook de speelvoorzieningen veranderen geleidelijk. Traditionele attracties maken steeds vaker plaats voor natuurlijke speeltoestellen.

“Spelen zoals wij vroeger deden: klimmen, klauteren, spelen met zand en water, midden in de natuur.”

Zelf ontdekken

Voor kinderen is er op het rangerplein van alles te beleven. Ze kunnen er schatgraven, met een microscoop kleine natuurvondsten onderzoeken, knutselen, kaarsen maken en boogschieten.

Ook aan de inwendige mens is gedacht. Op het landgoed zijn verschillende horecavoorzieningen waar bezoekers terechtkunnen voor een hapje en een drankje.

Zomervakantie vol activiteiten

Tijdens de zomervakantie organiseert Landgoed Tenaxx tal van activiteiten voor het hele gezin:

Dino Wedde Spetterdagen: iedere maandag van 13 juli tot en met 17 augustus.

iedere maandag van 13 juli tot en met 17 augustus. Roofvogelshows: 18 juli en 8 augustus.

18 juli en 8 augustus. Dino Friends Dag: 22 juli en 25 juli.

22 juli en 25 juli. Reptielendag: 15 augustus.

Ook in de herfstvakantie staan weer diverse activiteiten op het programma, waaronder een sprookjestocht.

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Dit is voor de app gebruikers de link naar de video: https://www.youtube.com/watch?v=yM6-Zo1J_Ic

Foto’s: Catharina Glazenburg, klik HIER voor nog meer foto’s

Video: Malou Vos