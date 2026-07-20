Lars Bekker wint WK-Voetbalpool VV Westerwolde

VLAGTWEDDE – Ook dit jaar organiseerde de activiteitencommissie van de v.v. Westerwolde weer een voetbalpool, nu m.b.t. het wereldkampioenschap 2026 voor mannen in Mexico, Canada en de Verenigde Staten. Totaal 60 deelnemers probeerden de uitslagen van zestien poulewedstrijden, acht van de twaalf groepswinnaars, de vier halvefinalisten, de twee finalisten, de wereldkampioen, de topscorer en zijn aantal doelpunten en het aantal gescoorde doelpunten tijdens de eindronde van dit WK goed te voorspellen. En dat deed Lars Bekker uiteindelijk als beste, o.a. door het goed voorspellen van beide finalisten en Spanje als wereldkampioen.
Op de tweede plaats eindigde Alex Otto, eveneens met 150 punten. Doorslaggevend bij dit gelijke aantal punten voor de eerste en tweede plaats in de eindrangschikking, was het aantal goed voorspelde poulewinnaars. En laat Lars Bekker nu zeven poulewinnaars goed voorspeld hebben en Alex Otto zes ! Op de derde plaats eindigde Johan Bekker met 148 punten.
De top-10 bestond verder uit Lars van Ravenhorst (146 punten), Mart Opheikens (141 punten), Roel Ananias (138 punten), Rommert Dijk (135 punten), Harm-Jan Kuper (133 punten), Edwin Bakker (132 punten) en Ellen Harmsma (130 punten). Alle overige deelnemers haalden de 130 punten niet. Het maximaal te behalen aantal punten in de pool bedroeg 230, hetgeen betekent dat de winnaar van de pool 65,2 % van het mogelijke aantal punten behaalde.
De nummers 1, 2 en 3 kunnen binnenkort hun prijs tegemoet zien. De activiteitencommissie wil graag iedereen die deelgenomen heeft aan de pool daarvoor hartelijk bedanken en hoopt natuurlijk dat zij ook in 2027 bij het eindtoernooi voor het WK voor vrouwen weer van de partij zijn.
Een aantal statistieken m.b.t de pool luiden als volgt:
– Spanje als wereldkampioen werd 19 keer goed voorspeld;
– Totaal acht deelnemers voorspelden dat Spanje en Argentinië de finale zouden gaan spelen;
– Drie deelnemers voorspelden alle vier halvefinalisten op een goede manier;
– Twee deelnemers wisten alle acht poulewinnaars goed te voorspellen;
– Er werden gedurende het gehele toernooi 308 doelpunten gescoord, hetgeen een gemiddelde van 2,96 doelpunten per wedstrijd betekent. Het aantal van 308 werd door niemand voorspeld. Lieneke te Velde zat met een voorspelling van 303 nog het dichtst in de buurt bij het uiteindelijk aantal gescoorde doelpunten.
– Kylian Mbappé werd met tien doelpunten de topscorer van het toernooi. De naam werd door 21 deelnemers goed voorspeld, waarbij Luc Wilts als enige ook het aantal doelpunten door Mbappé gescoord, goed voorspelde;
Voor de eindstand van de pool verwijzen we belangstellenden graag naar de onderstaande documenten.
Bron: HJ Pleiter