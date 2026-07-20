Mega discobal ‘rolt’ door Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Tijdens de Week der Besten zal er een 4 meter grote ‘wensdiscobal’ door Vlagtwedde gaan. Deze bal zal bij alle evenementen aanwezig zijn.
Iedereen kan bij de winkeliers van de winkeliersgroep Vlagtwedde een vel spiegelfolie kopen. Op dit folie kan men een wens voor zichzelf, of mooier, voor iemand anders schrijven. Al deze wensen worden op de discobal geplakt. Ook tijdens de braderie is er de mogelijkheid om een vel spiegelfolie te kopen, je wens op te schrijven en op de bal te laten plakken.
Silent disco
Op zaterdag 8 augustus, om 20.00 uur, is er op het plein achter p.c. Rendering een silent disco. Er zullen 3 dj’s aanwezig zijn die ieder hun eigen muziek gaan draaien. Deelnemers huren een hoofdtelefoon en kunnen dan 15 minuten luisteren naar hun favoriete dj.
Na 15 minuten kunnen andere mensen een hoofdtelefoon huren en gaan luisteren en dansen op de muziek van hun favoriete d.j. Zo zullen er vier rondes zijn. Het geld van de verhuur van de hoofdtelefoons komt ten goede aan de mooiste/leukste/origineelste/uitvoerbare wens die op de wensballon zit.
De mega “wensdiscobal” zal tijdens de silent disco boven de “dansvloer” hangen. Aan het eind van de week der Besten zal een deskundige jury de mooiste/leukste/origineelste en uitvoerbare wens uitzoeken. De winkeliers hopen op deze manier een prachtige wens in vervulling te laten gaan. Dus vergeet niet een vel spiegelfolie te kopen en een wens te bedenken.
Bron: Winkeliersgroep Vlagtwedde