Oude Pekela zoekt nieuwe molenaars

OUDE PEKELA – Er worden molenaars gezocht voor historische Molen De Onrust in Oude Pekela. Na een restauratie draait en maalt de molen weer als vanouds. Om de wieken ook in de toekomst te laten draaien, is de gemeente Pekela samen met het huidige team van molenaars een zoektocht gestart naar nieuwe vrijwillige collega’s.
Molen De Onrust kent een rijke historie. De molen werd in 1850 gebouwd als koren- en pelmolen. Sinds 1956 is de molen gemeentelijk eigendom, eerst van de toenmalige gemeente Oude Pekela en sinds de gemeentelijke herindeling van 1990 van de gemeente Pekela.
Door de jaren heen is het monument meerdere malen gerestaureerd. Dat de molen al die tijd in bedrijf is gebleven en kan blijven draaien, is te danken aan de inzet van een enthousiaste groep vrijwillige molenaars.
Nu de meest recente restauratiewerkzaamheden zijn afgerond en de molen weer volop maalt en draait, wil het huidige team graag uitbreiden. In een oproep op Facebook laat de gemeente Pekela weten op zoek te zijn naar nieuwe versterking om het ambacht voort te zetten.
Inwoners en liefhebbers van historisch erfgoed die interesse hebben om als vrijwillig molenaar aan de slag te gaan, worden van harte uitgenodigd om te reageren via: cs3800@gmail.com