Pand in Vlagtwedde per direct gesloten na gezamenlijke controle

Weerbericht van maandag 20 juli : Zonnige perioden en aangename zomertemperaturen

Vandaag. We starten de maandag met af en toe wat sluierbewolking, maar al snel krijgt de zon ruim de baan. Het blijft op veruit de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar een aangename 21°C. Er waait een matige wind uit het noordwesten.

Vanavond en Nacht. In de loop van de avond klaart het verder op en krijgen we te maken met een heldere nacht. Het blijft overal droog. Door de opklaringen koelt het vannacht flink af naar een fris minimum van 11 graden, wat ideaal is om het huis even goed door te luchten.

Dinsdag. Morgen belooft een zonovergoten dag te worden. De maximumtemperatuur komt opnieuw uit op een aangename 21°C bij een rustige noordwestenwind. In de nacht naar woensdag neemt de bewolking toe en koelt het af tot 12°graden.

Tip van de redactie: Prachtig weer om er op uit te trekken in de streek! Met een uv-index van 7 schijnt de zon vandaag wel fel, dus vergeet je niet goed in te smeren.