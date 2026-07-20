Rob Knevel uit Winschoten 50% score bij “Open du Léman Frankrijk 2026”

WINSCHOTEN – Het “Open du Léman Frankrijk 2026” speelde zich van zondag 12 t/m zaterdag 18 juli af in het Franse dorp Anthy-sur-Léman dat aan het “Meer van Genève” ligt. Aan deze 6e editie van dit internationaal damtoernooi namen 47 spelers deel, die 9 ronden “Zwitsers systeem” afwerkten onder een speeltempo van “Fischer 80 + 1”. Eén van de negen Nederlandse deelnemers was Rob Knevel uit Winschoten.
Met 9 punten uit 9 partijen kwam Rob tot een keurige 50% score en bezette de 23e plaats in het eindklassement. Bij de hieraan gekoppelde FMJD-rating bleef Rob op 2001 punten staan. Winnaar werd het 20-jarige talent MF Klavs Norenbergs uit Letland met 14 punten uit 9 partijen. 2e werd GMI Ron Heusdens uit Zuid-Holland met 13 punten en 3e GMI Yuri Anikeev uit Ukraine met 12 punten.
“Zwitsers systeem”
Alle damtoernooien worden tegenwoordig afgewerkt met het zogenaamd “Zwitsers systeem”. Het systeem is ontworpen om binnen een beperkt aantal rondes een terechte winnaar te vinden uit een grote groep deelnemers, zonder dat je de loting van een knock-outtoernooi nodig hebt. De 1e ronde begint veelal met een geleide loting, waarna vanaf de 2e ronde de computer dit werk overneemt en de spelers met ongeveer een gelijk aantal punten aan elkaar koppelt. Bij een gelijke stand aan het einde van het toernooi wordt er gekeken naar de weerstandspunten om de uiteindelijke winnaar te bepalen. Een partij spelen tegen een deelnemer die hoger in het klassement staat, geeft namelijk meer weerstandspunten.
Ratingpunten KNDB of FMJD
Alle toernooien die onder auspiciën vallen van zowel de KNDB als de FMJD hebben invloed op de ratingpunten, oftewel de speelsterkte. De zogenaamde “Open toernooien” vallen onder de FMJD oftewel de Werelddambond. De overige toernooien en de Nationale Competitie vallen onder het KNDB-systeem. Volgens een ingenieuze formule wordt na elke wedstrijd de ratingpunten aangepast. Stel beide spelers hebben een KNDB-rating van 1000 punten, dan blijft bij remise de ratingpunten gelijk. Bij verlies zakken de punten en bij winst stijgt het aantal punten. De FMJD ratingschaal ligt ongeveer 848 punten hoger dan de KNDB-rating.
Vervolg zomertoernooien
De komende maanden komen onderstaande damtoernooien nog langs: Nijmegen Open van 26 juli t/m 1 augustus, Brunssum Open van 8 t/m 15 augustus, Hoogeveen Open van 10 t/m 15 augustus, Golden Praag van 17 t/m 23 augustus. Vrijdagavond 4 en zaterdag 5 september staat de jubileumeditie van “Mello Koolman” in Groningen op de damkalender, met op vrijdagavond 3 ronden en aansluitend zaterdagmorgen de resterende 5 ronden. Dit is maar liefst de 40e editie en vindt plaats in het “Jannes van der Wal Denksportcentrum” in Groningen, waarbij de organisatie berust bij Damgenootschap Het Noorden uit Groningen. Het speeltempo is overigens 30 minuten per persoon/ronde.
Bron: Geert Lubberink
Foto’s: Rob Knevel
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