Sportcentrum Scheemda organiseert fotowedstrijd ‘Scheemda door jouw ogen’

SCHEEMDA – Wat maakt Scheemda mooi, bijzonder of herkenbaar? Sportcentrum Scheemda nodigt inwoners, bezoekers en fotografieliefhebbers uit om dit vast te leggen tijdens de fotowedstrijd ‘Scheemda door jouw ogen’. De winnaar ontvangt als hoofdprijs één jaar gratis sporten bij Sportcentrum Scheemda.
Deelnemers mogen op hun eigen manier laten zien wat Scheemda voor hen betekent. Dat kan een foto zijn van een bekende plek, het landschap, een karakteristiek gebouw, een dorpsactiviteit, inwoners van Scheemda of juist een bijzonder alledaags moment.
Iedereen mag aan de wedstrijd deelnemen. Ervaring of professionele fotoapparatuur is niet nodig. Ook foto’s die met een mobiele telefoon zijn gemaakt, maken kans op de hoofdprijs.
Greeth Smit in de jury
De ingezonden foto’s worden beoordeeld door een jury met onder anderen Greeth Smit, bij velen bekend van het boek: Nieuwsgierig Wicht. Met haar jarenlange ervaring als fotografe kijkt zij niet alleen naar de technische kwaliteit, maar vooral ook naar originaliteit, uitstraling en het verhaal achter de foto.
De jury beoordeelt daarnaast hoe goed de foto het dorp Scheemda en het thema ‘Scheemda door jouw ogen’ in beeld brengt.
Verbinding met het dorp
Met de fotowedstrijd wil Sportcentrum Scheemda inwoners op een andere manier naar hun eigen dorp laten kijken.
“Scheemda heeft veel mooie plekken, bijzondere inwoners en herkenbare verhalen. Met deze wedstrijd willen we die verhalen zichtbaar maken,” vertelt organisator Wouter Meijer van Sportcentrum Scheemda. “Iedereen kijkt op een andere manier naar het dorp. Juist daarom zijn we erg benieuwd naar de inzendingen.”
De mooiste foto’s kunnen daarnaast worden gebruikt voor een presentatie of tentoonstelling, zodat ook andere inwoners het dorp door de ogen van de deelnemers kunnen bekijken.
Meedoen
Deelname is gratis. Op de speciale wedstrijdwebsite staan alle informatie, de wedstrijdvoorwaarden en het formulier waarmee deelnemers hun foto kunnen insturen:
De winnaar ontvangt één jaar gratis sporten bij Sportcentrum Scheemda
Bron: Wouter Meijer