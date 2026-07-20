Waterbokje geboren in WILDLANDS

EMMEN – In WILDLANDS Adventure Zoo Emmen is een gezonde vrouwelijke Defassa-waterbok geboren. Het jong werd in de nacht van woensdag op donderdag geboren en is het derde jong van moeder Ibiza. De vorige geboorte in de groep was in 2023. De kleine heeft de Afrikaanse meisjesnaam Diara gekregen, wat ‘geschenk’ betekent.
De komst van het waterbokje was een aangename verrassing voor de dierverzorgers. Omdat de volwassen man van de groep al op leeftijd is en er weinig voortplantingsgedrag werd waargenomen, werd niet direct verwacht dat er nog een jong geboren zou worden. Ook vertoonde de moeder weinig zichtbare kenmerken van een vergevorderde dracht. Waterbokken hebben een draagtijd van ruim negen maanden.
De kleine Diara verblijft de komende weken op stal en zal in die periode nog niet te zien zijn voor bezoekers van het park. Ook in het wild blijft een pasgeboren waterbok de eerste twee maanden vaak verscholen tussen struikgewas of riet, terwijl de moeder in de buurt blijft. In de maanden daarna groeit het jong verder op binnen de groep en zal Diara uiteindelijk samen met de kudde de savanne van WILDLANDS verkennen.
De Defassa-waterbok leeft in moeras- en graslandgebieden in delen van Afrika. In het wild staat de soort onder druk door onder meer jacht en verlies van leefgebied.
Bron: WILDLANDS