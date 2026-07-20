Zomergoud: Een Goud Gesprek met oceaanzeilers Sander Droog en Yvette Oeben

VLAGTWEDDE – Als de vaste bemanning van hun zeilschip de Blue Beryl lieten Sander en Yvette de vertrouwde vaste grond achter zich om de wereldzeeën te trotseren. Hun reizen brachten hen naar de meest adembenemende plekken op aarde, maar stelden hen ook op de proef met de rauwe, onvoorspelbare krachten van de natuur.
Eerder dit jaar gaven ze al een drukbezochte, adembenemende lezing voor het Nut in Bellingwolde, en vandaag nemen ze ons live in de studio van Groningen1 mee aan boord van hun zeilschip. Hoe is het om dag in, dag uit samen op een kleine oppervlakte te leven met niets dan de horizon om je heen? Hoe overleef je de spannendste momenten op de oceaan? En hoe behoud je het rotsvaste vertrouwen in elkaar als het tegenzit op de zee?
Of je nu zelf droomt van een groot avontuur, houdt van meeslepende reisverhalen, of diep respect hebt voor puur doorzettingsvermogen, dit gesprek mag je absoluut niet missen.
ZomerGoud, een Goud Gesprek met Sander Droog en Yvette Oeben, Groningen1 10:00-11:00 uur.