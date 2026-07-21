De Hardenberg wil verder groeien met nieuwe sportbanen

FINSTERWOLDE – „Hier ligt een prachtig stuk grond waar we heel leuke dingen mee kunnen doen.” MFC De Hardenberg in Finsterwolde wil het terrein achter het zwem- en sportcomplex gebruiken voor nieuwe sportvoorzieningen.
Bestuurslid André Hateboer denkt onder meer aan jeu-de-boulesbanen, tennis, pickleball en padel. „Dan heb je iets voor de oudere generatie, maar kunnen we ook verschillende sporten combineren. Zo zijn we heel multifunctioneel bezig.”
De eerste gesprekken met de gemeente en verenigingen zijn inmiddels begonnen. Ook wordt gesproken met tennisvereniging AMOR uit Beerta. „Als er meer mensen deze kant op komen, krijgen we meer bezoekers in het zwembad en de sportschool. Het draait hier om sporten, ontmoeten en verbinden.”
Dat De Hardenberg nu over uitbreiding praat, laat volgens Hateboer zien hoeveel er in drie jaar tijd is veranderd. Nadat sluiting dreigde, nam een burgerinitiatief het complex over. Inmiddels houden ongeveer tachtig vrijwilligers De Hardenberg draaiende.
„Het is niet André Hateboer die dit hier allemaal regelt. Het zijn de vrijwilligers die het met elkaar in de benen houden.” Volgens Hateboer zorgt dat ook voor veel trots. „Onze vrijwilligers kunnen zeggen: dit hebben wij gedaan.”
Ook de relatie met de gemeente is verbeterd. „De wethouder heeft gezegd dat ze niet meer zonder ons kunnen.” De plannen worden de komende tijd verder uitgewerkt. „We gaan rustig verder, stap voor stap. Maar je zult zien dat het ons gaat lukken.”
Voor de app gebruikers, de video: https://www.youtube.com/watch?v=dmvfwutN-dA
Malou Vos