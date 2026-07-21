Eerste vlaggen voor reünie De Maten feestelijk door COA overhandigd

TER APEL, DE MATEN – Bij Dorpshuis De Vluchtweide zijn vanmiddag de eerste feestvlaggen officieel overhandigd aan Stichting De Maten Verbindt.
De kleurrijke vlaggen, die zijn gemaakt door bewoners van het COA, vormen straks een opvallende blikvanger tijdens de reünie en het feestweekend in september. Vanaf begin september worden maar liefst 90 lantaarnpalen in De Maten voorzien van een vlaggenlijn. De vlagversiering loopt vanaf de Hoofdkade via De Maten tot aan de Matenbrug bij Munnekemoer en langs de volledige Zanddijk richting de Roswinkelerstraat in Roswinkel. Van bovenaf vormt de versiering een stervormig patroon, precies zoals ook het wapen van De Maten is opgebouwd met de Hooiland, de Moersloot en de Zanddijk.
De eerste vlaggen werden vanmiddag tijdens een feestelijk moment overhandigd door vertegenwoordigers en Team Joboffice van het COA. Daarmee onderstrepen zij de betrokkenheid bij de festiviteiten rond de reünie en het jubileum van De Maten.
De samenwerking gaat verder dan alleen het maken van de vlaggen. Bewoners van het COA helpen ook mee met de opbouw van de tenten voor het feestweekend op vrijdag 11 en zaterdag 12 september. Een week eerder, op zaterdag 5 september, vindt de grote reünie plaats in Dorpshuis De Vluchtweide.
Tijdens de reünie kunnen bezoekers die het jubileumboek hebben besteld hun exemplaar in ontvangst nemen. De belangstelling voor het boek is groot: bijna 90 procent van de oplage is al in de voorverkoop verkocht. Vooral tijdens de jaarmarkt in De Maten was de belangstelling enorm. Volgens Stichting De Maten Verbindt draait het jubileumboek om de verbondenheid van het dorp. “Het COA maakt ook deel uit van onze gemeenschap en daarom vinden wij het mooi dat zij op deze manier bijdragen aan de festiviteiten,” aldus de organisatie.
De stichting kan nog extra hulp gebruiken bij de voorbereidingen en de uitvoering van de activiteiten. Via Facebook is daarom een oproep geplaatst voor vrijwilligers. Iedereen die een steentje wil bijdragen is van harte welkom. Ook bezoekers worden uitgenodigd om tijdens de reünie hun jubileumboek op te halen en vervolgens deel te nemen aan het feestweekend.
Meer informatie over de reünie, het feestprogramma en aanmelden als vrijwilliger is te vinden op www.dematenverbindt.nl.
André Dümmer