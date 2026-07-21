Hervormde kerk Onstwedde open voor publiek

ONSTWEDDE – Op zaterdag 25 juli is de Hervormde kerk (Sint-Nicolaaskerk met juffertoren) te Onstwedde van 14.00 – 16.30 uur open voor het publiek.
De kerk van de hervormde gemeente (met juffertoren) te Onstwedde is een aantal keren buiten de zondag opengesteld. (toegang gratis) Tijdens de openstelling zijn er enkele gemeenteleden aanwezig om desgewenst informatie te verschaffen over de geschiedenis van het oude kerkgebouw en over de praktijk van deze tijd.
Locatie:
Kerklaan 5-9, 9591 AH Onstwedde.
Bron: Bé Meems