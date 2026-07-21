Inwoonster Vlagtwedde slachtoffer van babbeltruc

VLAGTWEDDE – Gisteren (20 juli) is een inwoonster van Vlagtwedde het slachtoffer geworden van een babbeltruc door nepagenten in Vlagtwedde. Hierbij zijn haar waardevolle bezittingen en bankpas meegenomen.
Het slachtoffer woont in de omgeving van de Dr. P Rinsemastraat / hoek Schoolstraat. Zij werd gebeld door een vrouw. Die sprak Nederlands met een buitenlands accent. De “agent” was een getinte jongen met kroes haar. Hij droeg een grijs vest en donkere broek.
De familie heeft aangifte bij de politie gedaan. Getuigen worden verzocht zich te melden vis 0900-8844.
Heeft een deurbelcamera, beveiligingscamera of dashcam? Controleer dan de beelden van 17.00 tot 19.00 uur.
Heeft u iets gezien of beelden waarop deze personen te zien zijn? Neem dan contact op met de politie.
Stadskanaal
Ook vanuit Stadskanaal wordt melding gemaakt van oplichting door middel van een babbeltruc. Dat was gisteravond. De bankrekening van het slachtoffer is leeggehaald en haar sieraden zijn meegenomen. De omschrijving van de dader (s) past bij die van Vlagtwedde. De politie is hiervan op de hoogte. (Zie reacties op het bericht op Facebook van Birgit Huisman)
Bron: Birgit Huisman