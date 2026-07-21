DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Aschendorf

Rond kwart voor negen gisteravond is achter een woning aan de Amselstraße in Aschendorf een schuurtje in brand geraakt. Het vuur breidde zich uit naar de woning en een tweede schuur. De brand werd door de buren en een passerende fietser ontdekt. Zij waarschuwden de bewoners. Die konden zich op tijd in veiligheid stellen.

Het vuur werd door 80 brandweerlieden van de korpsen Aschendorf, Papenburg Obenende en Papenburg Untenende bestreden. De schuur, waarin de brand ontstond, raakte volledig verwoest. De woning is momenteel onbewoonbaar. De schade wordt op 200.000 euro geschat. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.

Weener

Rond kwart voor zeven gisteravond heeft een 38 jarige man bij een supermarkt aan de Kirchhofstraße in Weener meerdere kratten statiegeldflessen gestolen. Hij kon in de omgeving worden aangehouden. Tijdens zijn aanhouding beledigde en bedreigde hij de agenten. Hij werd vastgezet. De passende procedures zijn in gang gezet.

Bunde

De politie heeft maandag aan de Duits-Nederlandse grens een 38-jarige man aangehouden. Hij probeerde Duitsland binnen te komen met vermoedelijk vervalste documenten en werd teruggestuurd naar Nederland.

De man was passagier in een bus die van Nederland naar Duitsland reed. In het kader van de tijdelijk heringevoerde interne grenscontroles hield de politie de bus rond 11.00 uur bij de rustplaats Bunderneuland aan de A280 staande en inspecteerde deze. De 38-jarige Congolese man toonde een Portugese identiteitskaart. Hij had ook een Portugees en een Frans rijbewijs bij zich. Een grondig onderzoek van de documenten wees uit dat beide Portugese documenten kennelijk vervalsingen waren.

Omdat de 38-jarige geen andere documenten kon overleggen die hem toestemming gaven om Duitsland binnen te komen of er te verblijven, werd hem de toegang geweigerd. Bovendien werd hem een ​​in- en verblijfsverbod opgelegd. Er werd een strafzaak aangespannen tegen de man op verdenking van documentvervalsing en illegale binnenkomst. Na afronding van het politieonderzoek en het innen van een borgsom van € 700 werd de 38-jarige man teruggestuurd en overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De vervalste Portugese documenten werden in beslag genomen en worden forensisch onderzocht.