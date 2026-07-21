Opnieuw steekpartij bij aanmeldcentrum Ter Apel

TER APEL – De politie heeft maandagavond laat een verdachte opgepakt na een steekpartij op het terrein van het aanmeldcentrum aan de Ter Apelervenen. Bij het incident raakte één persoon gewond; het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt de politie Groningen op Twitter.
Omstreeks 23:10 uur kwam de melding van het steekincident binnen bij de meldkamer. Agenten wisten ter plaatse al snel een verdachte op te pakken. Over de aanleiding van de steekpartij en de relatie tussen het slachtoffer en de verdachte kan de politie vanwege het lopende onderzoek nog geen verdere mededelingen doen.
De afgelopen weken hebben zich op het voorterrein diverse incidenten voorgedaan, waaronder opstootjes, intimidatie en twee eerdere steekincidenten. Deze overlast wordt volgens de overheid veroorzaakt door een kleine, specifieke groep van veelal kansarme asielzoekers of personen van elders zonder asielaanvraag.
Het gebied rondom het aanmeldcentrum, dat al sinds augustus 2022 is aangewezen als veiligheidsrisicogebied voor preventief fouilleren, blijft scherp onder toezicht staan. Daarnaast worden nieuwe aanmelders inmiddels opgevangen in het voormalige DISA-pand en is de controle opgeschaald met extra camera’s, beveiligers en boa’s.