Team Wens Marathon sluit indrukwekkend hoofdstuk af: ruim een ton voor Wensambulance Noord-Nederland

WEDDE – Na vijf jaar van sportieve uitdagingen, lokale acties en een ongekende inzet voor het goede doel zet Team Wens Marathon een punt achter een bijzonder hoofdstuk. De vriendengroep, die zich jarenlang inzette voor Wensambulance Noord-Nederland, gaat voorlopig een slapend bestaan leiden. De balans mag er zijn: meer dan 100.000 euro werd ingezameld.
Eerder maakte Team Wens Marathon via sociale media al bekend dat 2026 vooralsnog het laatste actieve jaar zou worden. De afgelopen weken stonden nog enkele bijzondere activiteiten op het programma. Zo organiseerde het team samen met UltraGrunnen de Westerwolde Ultra, een evenement dat veel deelnemers trok en opnieuw een mooie bijdrage opleverde voor Wensambulance Noord-Nederland.
Ook individueel bleef de inzet onverminderd groot. Teamlid Arjan nam deel aan de T Giet Moar Deur Achtertoen Ultra in Gieten. Mede dankzij de betrokkenheid van Team Wens Marathon koos de organisatie van dit evenement Wensambulance Noord-Nederland dit jaar als officieel goede doel.
Met het legen van de laatste bierdopjestonnen is het actieve werk van Team Wens Marathon nu afgerond. Wie bierdoppen wil blijven inzamelen voor Wensambulance Noord-Nederland kan deze overigens nog steeds inleveren bij Schoenenhuis Drenth in Onstwedde.
Terugkijkend overheerst vooral trots. In vijf jaar tijd groeide Team Wens Marathon uit tot een begrip in Westerwolde en ver daarbuiten. Van de Groot Westerwolde Tocht en oliebollenacties tot sportieve uitdagingen op de Jungfrau en zelfs de Chinese Muur: overal werd aandacht gevraagd voor Wensambulance Noord-Nederland. De acties konden rekenen op brede steun van inwoners, vrijwilligers en vele bedrijven uit Westerwolde en de regio.
Volgens het team voelt het moment dan ook natuurlijk. Na vijf jaar en een opbrengst van ruim een ton is het tijd voor nieuwe uitdagingen.
Voor nu overheerst vooral dankbaarheid. Dankzij de gezamenlijke inzet van de vrienden van Team Wens Marathon, sponsors, vrijwilligers en alle donateurs konden talloze bijdragen worden geleverd aan het werk van Wensambulance Noord-Nederland, die hiermee wensen van ernstig zieke mensen helpt vervullen. Daarmee laat Team Wens Marathon niet alleen een indrukwekkend geldbedrag achter, maar vooral een blijvende herinnering aan wat samen mogelijk is voor een goed doel.