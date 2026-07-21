Ter Apel in actie voor Pets Place: Massale steun voor dierenwinkel na sloopplannen

TER APEL – De onzekerheid over de toekomst van dierenspeciaalzaak Pets Place aan de Nederveen Cappelstraat in het centrum van Ter Apel roept veel emoties op. Na het nieuws dat de gemeente Westerwolde het pand heeft aangekocht voor de herontwikkeling van het dorpscentrum, tast het winkelpersoneel nog altijd in het duister. Om aandacht te vragen voor hun situatie zijn de medewerkers dinsdagmiddag een petitie gestart. Die werd al in de eerste drie uur zo’n 90 keer ondertekend.
Het winkelpand op nummer 43 en 45 is door de gemeente Westerwolde aangekocht. Daarin zaten naast de Pets Place ook de Lidl. Met de sluiting van de supermarkt eind vorige maand kwamen bij de medewerkers van de Pets Place zoveel vragen binnen over wat er met de populaire dierenwinkel ging gebeuren dat de medewerkers een petitie zijn gestart. Eerst meer uit een soort van een kleine vraag om aandacht voor hun geliefde winkel, maar nu begint de actie volgens een medewerkster van de Pets Place “serieuze vormen aan te nemen.”
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Want waar op het gemeentehuis wordt getekend aan de toekomst van het dorp, heerst op de werkvloer bij Pets Place vooral grote onzekerheid. Het pand gaat op een gegeven moment tegen de vlakte. En dan? Klanten lopen dagelijks binnen met dezelfde dringende vraag: “Waar gaan jullie straks naartoe? Waar moet ik nu mijn spullen halen voor mijn huisdier als de winkel gaat sluiten?” Het personeel heeft daar op dit moment geen antwoord op. Van de gemeente hebben ze niks meer gehoord dan dat de huur doorloopt tot juni volgend jaar. Moet de winkel verhuizen, komt er een tijdelijke locatie, of verdwijnt de dierenspeciaalzaak straks helemaal uit het straatbeeld in Ter Apel? De medewerkers voelen zich overvallen door de snelle ontwikkelingen en doen een dringende oproep aan de lokale politiek: “Gemeente, kom eens langs! Vertel. Wat gaat er met ons gebeuren?”
Dat de winkel een belangrijke plek inneemt binnen de gemeenschap, blijkt wel uit de vliegende start van de petitie. Binnen drie uur na het opstarten stonden er al 90 handtekeningen onder. De actie van de winkel leeft in Ter Apel. De stilte vanuit de gemeente en het hoofdkantoor van Pets Place valt niet goed in het dorp. “Een klant liep boos met de petitie weg en plaatste die op Facebook en riep iedereen deze te tekenen”, aldus een medewerkster van de dierenwinkel. Inwoners laten hiermee merken dat ze de vertrouwde dierenspeciaalzaak en het personeel niet zomaar willen zien verdwijnen.