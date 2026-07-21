Ter Apel in actie voor Pets Place: Massale steun voor dierenwinkel na sloopplannen

Weerbericht van dinsdag 21 juli : Zonnige perioden vandaag, morgen tijdelijk koeler en wisselvalliger

Vandaag. We starten de dinsdag met vrij veel zon en hooguit een paar vriendelijke stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog, al is een hele enkele lokale spat regen niet helemaal uitgesloten. De temperatuur stijgt naar een aangename 22°C.

Vanavond en Nacht. In de loop van de avond en nacht neemt de bewolking vanuit het westen geleidelijk toe. Het blijft op veruit de meeste plekken droog. Het koelt vannacht af naar een minimumtemperatuur van 12°C, wat zorgt voor een prima nacht om door te luchten.

Woensdag. Morgen verandert het weerbeeld tijdelijk en krijgen we te maken met een overwegend bewolkte dag waarin lichte regen kan vallen. Het wordt bovendien een stukje frisser met een maximumtemperatuur van 18°C. Er waait een vrij krachtige noordwestenwind. In de nacht naar donderdag blijft het bewolkt en koelt het af naar 14°C.

Tip van de redactie: Geniet vandaag nog van de zonnige momenten en de 22 graden! Mocht je morgen op de fiets stappen door de regio, neem dan voor de zekerheid een regenjas of winddicht jasje mee.