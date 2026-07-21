Vader en zoon varen de Elfstedentocht op waterstof

SCHARMER – Twee dagen varen zonder te tanken of op te laden én geld inzamelen voor onderzoek naar MS. Dat is de uitdaging die vader Niek (40) en zoon Jorik (15) uit Scharmer op 6 en 7 augustus aangaan. Met hun sloep, die volledig op waterstof vaart, leggen zij de Elfstedentocht af. Hun missie: laten zien wat duurzame techniek nu al mogelijk maakt én zoveel mogelijk geld ophalen voor onderzoek naar multiple sclerose (MS).
MS raakt hun gezin
De actie is ontstaan vanuit een persoonlijke motivatie. Nieks vriendin Fransien heeft relapsing remitting MS (RRMS). Ook haar moeder leeft met dezelfde vorm van MS. “Fransien heeft vooral last van overprikkeling. Ook is haar oog aangetast door MS, waardoor ze moeite heeft met diepte zien. Haar moeder heeft inmiddels veel meer beperkingen. Ze loopt met een rollator en ook voor haar zijn prikkels een grote uitdaging. Je ziet hoeveel impact MS op een leven kan hebben.” Juist omdat de ziekte zo dichtbij is, hoefden Niek en Jorik niet lang na te denken over het goede doel. Hun tocht staat volledig in het teken van het MS Fonds, dat zich inzet voor een toekomst zonder MS.
Van techniek naar maatschappelijke impact
Techniek is een gedeelde passie van vader en zoon. Jorik deed eerder mee aan de Young Solar Challenge, waarbij hij met zijn team een boot op zonne-energie bouwde en daarmee de Elfstedentocht voer. Tijdens een vaartocht met hun eigen sloep ontstond een nieuw idee. “Kunnen we de Elfstedentocht ook op waterstof varen?” vertelt Niek. “Jorik zei meteen: dan moeten we er ook een goed doel aan koppelen. Dat werd het MS Fonds. Fransien collecteert zelf ook voor het MS Fonds, dus voor ons voelde dat als een heel logische keuze.”
Innovatie én betrokkenheid
De combinatie van duurzame techniek en een goed doel spreekt veel bedrijven aan. Niek benadert ondernemers om de tocht te sponsoren en merkt dat de actie veel herkenning oproept. “Bijna iedereen kent wel iemand met MS. Daardoor begrijpen mensen meteen waarom we dit doen.” Met de actie hopen vader en zoon niet alleen geld op te halen voor onderzoek, maar ook meer aandacht te vragen voor de impact van MS.
Steun de tocht
Op woensdag 6 augustus om 06.00 uur vertrekken Niek en Jorik vanuit Leeuwarden. Twee dagen later hopen zij te finishen op de Bonkevaart, nadat zij alle elf Friese steden hebben aangedaan. Iedere donatie gaat rechtstreeks naar het MS Fonds en draagt bij aan onderzoek naar MS.
Steun de actie via:
https://www.sterktegenms.nl/fundraisers/11stedenoph2
Bron: MS Fonds