Visuitje met deelnemers vanuit Cosis-Vondelhuys

WINSCHOTEN – Op 28 juli neemt Samen VISsen-coach Joop van hengelsportvereniging H.C. Excelsior deelnemers vanuit Cosis-Vondelhuys in Winschoten mee uit vissen. Vissen is namelijk een fantastische manier om deze mensen weer in contact te brengen met de natuur én met elkaar.
Steeds meer mensen ervaren eenzaamheid – een groeiend probleem dat vaak onzichtbaar blijft. Kwetsbare en zorgbehoevende doelgroepen kunnen geïsoleerd raken door beperkingen, verminderde mobiliteit of het wegvallen van contacten. Juist voor deze groep is regelmatig buiten zijn belangrijk. Tegelijkertijd ervaren veel mensen met uiteenlopende beperkingen drempels om naar buiten te gaan, zoals fysieke beperkingen, een ontoegankelijke openbare ruimte of onvoldoende begeleiding.
Uit onderzoek blijkt dat buiten zijn en sportvissen juist voor deze doelgroepen een belangrijke bijdrage levert aan hun gezondheid en welzijn. Samen vissen helpt tegen eenzaamheid. Het geeft je rust, gezonde spanning en plezier. En dat is precies waar de sportvisserij inzet op het programma Samen VISsen. Deelnemers die dat niet meer zelfstandig kunnen, kunnen in gezelschap van anderen weer eens genieten van de natuur, en de buitenlucht en het sportvissen.
Over Samen VISsen
Veel mensen hebben in hun jeugd vaak of soms zelfs een leven lang gevist. Samen VISsen zorgt ervoor dat deze deelnemers, onder begeleiding van een trouwe groep vrijwilligers van de lokale hengelsportvereniging, een ochtend of middag kunnen vissen. Hierdoor is het vissen voor hen weer toegankelijk en genieten zij van een heerlijk en gezellig dagje buiten, samen aan de waterkant. De vrijwilligers van de vereniging zorgen voor de hengels, aas, voer en de begeleiding tijdens het vissen zelf. Begeleiders van de organisatie brengen de deelnemers naar de waterkant en zorgen voor stoelen, een hapje plus drankje en zorgbegeleiding. Daarna kan het vissen beginnen!
Bron: Sportvisunie