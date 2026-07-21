Vrijspraak voor man (23) die Groningse slagers bedreigde, moet wel direct naar zorginstelling

GRONINGEN – De rechtbank in Groningen heeft de 23-jarige Bas V. uit Nieuwolda vrijgesproken van het voorbereiden van een terroristische moord. Wel is hij veroordeeld voor het schriftelijk bedreigen van acht slagerijen in Groningen en Drenthe. Hij krijgt een gevangenisstraf opgelegd die gelijk is aan zijn voorarrest (314 dagen onvoorwaardelijk), plus een voorwaardelijke celstraf van 136 dagen. Omdat zijn straf erop zit, komt V. vandaag nog vrij om direct over te stappen naar een beschermde woonvorm.

Het Openbaar Ministerie (OM) had twee weken geleden nog vier jaar cel eiste (waarvan één jaar voorwaardelijk) en een verplichte gedragsmaatregel (GVM). Het OM zag in V. een gevaarlijke extremist die via een “testronde” met een machete en lugubere notities op zijn telefoon een bloedbad wilde aanrichten uit naam van dierenrechten. De rechtbank trekt na bestudering van het dossier echter een heel andere conclusie.

Geen terrorist

Volgens de rechters is er geen enkel bewijs dat V. daadwerkelijk het plan had om mensen te doden of dat hij de bevolking ernstige angst wilde aanjagen. De extreem gewelddadige notities op zijn telefoon waarin hij schreef over Massamoord met een handgranaat en het afslachten van mensen worden door de rechtbank niet gezien als concrete voorbereidingshandelingen.

Uit psychologisch onderzoek blijkt dat V. kampt met autisme, ADHD, zware depressies en verslavingen. Omdat hij geïsoleerd leefde en geen andere manier had om met zijn emoties om te gaan, uitte hij zijn boosheid over dierenleed door dit op te schrijven. “De notities waren voor verdachte een manier om zijn gevoelens van boosheid, onmacht en frustratie te uiten en te reguleren”, stelt de rechtbank. Ook het meenemen van de machete tijdens een maaltijd in Groningen wordt gezien in het licht van deze verwardheid, niet als het testen van een moordplan.

Bedreiging bewezen

De rechtbank acht wél bewezen dat V. zich schuldig heeft gemaakt aan het meermalen schriftelijk bedreigen van slagerijen. In september 2025 stuurde hij mails waarin hij eiste dat de winkels de deuren moesten sluiten, anders zou hij langs komen om iedereen dood te steken.

Van de twaalf slagerijen uit de aanklacht oordeelt de rechtbank dat er bij acht winkels sprake was van een strafbare bedreiging. Vier slagerijen bleken de e-mail nooit te hebben opgemerkt of gelezen. Ook bij deze bedreigingen oordeelde de rechter dat er géén sprake was van een terroristisch oogmerk, maar van een “gewone” strafbare bedreiging.

Direct naar beschermd wonen

Omdat de feiten V. in verminderde mate kunnen worden toegerekend en hij al 314 dagen in voorarrest heeft gezeten, vindt de rechtbank het niet nodig om hem langer vast te houden. In de gevangenis is hij gestopt met blowen en drinken, slikt hij medicatie en functioneert hij door de geboden structuur aanzienlijk beter.

Om die positieve lijn voort te zetten, mag hij per direct verhuizen naar een instelling voor beschermd wonen. Er stond per 21 juli 2026 precies een plek voor hem klaar. De rechters benadrukten dat het van groot belang is dat hij deze plek niet verliest door een langere celstraf.

Aan zijn voorwaardelijke straf van 136 dagen (met een proeftijd van 3 jaar) zijn strenge voorwaarden verbonden: V. moet zich laten behandelen door de reclassering, meewerken aan zijn opname in het beschermd wonen en mag geen alcohol of drugs gebruiken. De door het OM geëiste gedragsbeïnvloedende maatregel (artikel 38z) werd door de rechtbank afgewezen.