Achtentwintigste Monnikentocht op zaterdag 29 augustus

Weerbericht van woensdag 22 juli : Afwisseling van wolken en opklaringen bij een frisse noordwestenwind

Vandaag. We starten de woensdag in Westerwolde met vrij veel bewolking, maar in de loop van de dag krijgt de zon af en toe de ruimte. Het blijft op veruit de meeste plaatsen droog, al is een hele enkele spat regen niet helemaal uitgesloten. De temperatuur blijft hangen rond de 18 graden. Er waait een matige wind uit het noordwesten.

Vanavond en Nacht. In de loop van de avond sluit het wolkendek zich weer verder en verloopt de nacht overwegend bewolkt. Het blijft op de meeste plekken droog. Het koelt vannacht af naar een minimumtemperatuur van 14°C, bij een geleidelijk afnemende wind.

Donderdag. Morgen verandert er maar weinig aan dit rustige weerbeeld. De donderdag verloopt overwegend bewolkt, al blijft het overdag grotendeels droog. De thermometer geeft opnieuw maximaal 18°C aan bij een rustigere noordwestenwind. In de nacht naar vrijdag klaart het lokaal wat op en koelt het af naar een fris minimum van 12°C.

Tip van de redactie: Met temperaturen rond de 18 graden en een stevige noordwestenwind voelt het fris aan voor de tijd van het jaar. Trek voor een wandeling dus een lekkere trui of jas aan!