Achtentwintigste Monnikentocht op zaterdag 29 augustus

BOURTANGE, SELLINGEN, TER APEL – Runners Oost Groningen organiseert dit jaar voor de achtentwintigste keer de Monnikentocht. Het is een landschapsloop die wordt gehouden op 29 augustus en geschikt is voor hardlopers en wandelaars. De afstanden voor wandelen zijn 17 of 33 km; voor de hardlopers is er de keuze tussen 17, 33 of 43 km.
Het door de lopers zeer gewaardeerde parcours van vorig jaar is gehandhaafd. De tocht is heel landschappelijk, veel onverharde paden en zo weinig mogelijk fietspaden. Op deze manier heeft de organisatie getracht de loop zo aantrekkelijk mogelijk te laten zijn.
Het vervoer is op dezelfde manier georganiseerd als vorig jaar. De deelnemers kunnen bij de inschrijving een buskaartje kopen en worden dan ’s morgens naar de startplaatsen gebracht.
Na de finish is er geen vervoer meer terug naar de startplaatsen.
Ga je met de bus naar de startplaats, dan kun je ’s morgens parkeren in de buurt van het infocentrum van de vesting Bourtange. Dit wordt aangegeven door verkeersregelaars.
De startplaatsen zijn: hotel Boschhuis Ter Apel voor de lange afstanden en camping de Bronzen Eik in Sellingen voor de 17 km. De finish is wel hetzelfde gebleven en wel in de vesting Bourtange.
Inschrijving voor deelname aan de Monnikentocht
Dit kan niet meer op de dag zelf, maar alleen bij voorinschrijving. LET OP:
Het aantal inschrijvingen is gelimiteerd
Voor meer informatie kunt u terecht op de site: www.monnikentocht.nl
Alvast in de agenda noteren: 3 oktober Ruiten Aa-loop. Ook een loop van Runners Oost Groningen.
Bron: Frida Houwen namens RunnersOostGroningen