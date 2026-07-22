Brand in te slopen boot bij recyclingbedrijf in Winschoten

WINSCHOTEN – Rond half één vanmiddag is de brandweer van Winschoten uitgerkt voor een brand bij recyclingbedrijf Steenhuis aan de Renselweg in Winschoten. Ongeveer drie kwartier later kwam ook de hoogwerker ter plaatse om assistentie te verlenen.
De brand woedde in een boot die op het terrein lag om te worden gesloopt. Daarbij kwam flinke zwarte rook vrij, die in de omgeving goed zichtbaar was. De brandweer had het vuur snel onder controle en wist verdere uitbreiding te voorkomen.
Over de oorzaak van de brand is op dit moment nog niets bekend. Voor zover bekend raakte niemand gewond.
Volgens het Dagblad van het Noorden gaat het om de boot van voormalig raadslid Nico Postmus (75) van Oldambt Aktief uit Winschoten. Postmus en zijn vrouw Nel raakten op 10 maart van dit jaar gewond bij een explosie aan boord van dezelfde boot, die destijds lag afgemeerd in de jachthaven aan de Hellingbaan in Winschoten. Postmus lag na de explosie drie weken in coma en is nog altijd herstellende van zijn verwondingen.
De boot, met de naam Nina Penda, Maleis voor “liefde”, raakte door de explosie onherstelbaar beschadigd. Enkele weken geleden werd het schip naar recyclingbedrijf Steenhuis overgebracht om te worden gesloopt. Juist op die boot ontstond vanmiddag brand.
De oorzaak van de brand wordt onderzocht.