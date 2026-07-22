Het geheim van de klei: Friggo Visser over de schatten van Keramisch Museum Goedewaagen

VLAGTWEDDE – Aardewerk klinkt voor sommigen misschien als iets uit het grootmoeders tijdperk, maar wie duikt in de geschiedenis van het Nederlandse keramiek, ontdekt al snel een wereld vol passie, innovatie en verborgen schatten. In de nieuwste aflevering van Zomergoud schuift een man aan die deze wereld als geen ander kent: Friggo Visser, conservator van het gerenommeerde Keramisch Museum Goedewaagen.
Wat maakt een schaal, vaas of tegel méér dan gewoon gekleurde klei? Het antwoord ligt in het verhaal erachter. Van de ambachtelijke hoogtijdagen van de Nederlandse industrie tot de unieke kunstwerken die vandaag de dag nog steeds tot de verbeelding spreken: keramiek is het ‘stille goud’ van onze cultuurgeschiedenis.
Een schatkamer in Nieuw-Buinen
Het Keramisch Museum Goedewaagen, gevestigd in het Drentse Nieuw-Buinen, herbergt een van de meest veelzijdige collecties pijpen, aardewerk en porselein van Europa. Als conservator weet Friggo Visser met tomeloos enthousiasme de verhalen tot leven te wekken die achter de glazuurlagen schuilgaan.
In het gesprek bij Zomergoud neemt hij de luisteraar en kijker mee langs bijzondere ontwerpdetails, de evolutie van het ambacht en de impact van Hollands keramiek op de kaart van de internationale kunstwereld.
Of je nu een doorgewinterde antiekliefhebber bent, nieuwsgierig bent naar de schatten die misschien wel op je eigen zolder staan, of gewoon wilt genieten van inspirerende passie van eigen bodem, deze aflevering van Zomergoud wil je niet missen.
Stem af op Zomergoud, om 10:00 uur bij Groningen1 voor het volledige interview met Friggo Visser en laat je meevoeren door de kleurrijke wereld van keramiek!