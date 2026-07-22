In de provincie Groningen bruist het in augustus van de activiteiten

GRONINGEN – In augustus bruist het in de provincie Groningen van de activiteiten. Verschillende evenementen brengen cultuur, muziek, geschiedenis en ontmoeting samen. Deze maand bieden de evenementen een mix van karakteristieke tradities en zomerse festivals die inwoners en bezoekers laten kennismaken met de veelzijdigheid van Groningen.
Zummerbühne
Van 5 augustus tot en met 6 september vindt Zummerbühne plaats in Oostwold (gemeente Oldambt). Zummerbühne maakt ieder jaar grootschalig openluchtmuziektheater op locatie, steeds op een andere plek in de provincie Groningen. Het landschap is niet slechts decor, maar een hoofdrolspeler. Dit jaar betreft het De Graanrepubliek. Dit is episch muziektheater over klassenstrijd, activisme en historische gebeurtenissen die nog steeds invloed hebben op onze tijd.
Noorderzon
Van 20 tot en met 30 augustus vormt het Noorderplantsoen het decor voor Noorderzon. Het internationale festival brengt theater, muziek, kunst en ontmoetingen samen in een informele en toegankelijke setting op verschillende locaties in de stad. Het evenement is een vaste zomertraditie voor inwoners en bezoekers, waarbij het festivalhart gelegen is in het Noorderplantsoen.
Bie Daip
Van 27 tot en met 30 augustus staat Appingedam in het teken van shanty- en folkmuziek. Koren uit binnen- en buitenland vullen de stad met optredens, workshops en ontmoetingen. Het festival behoort tot de grootste shanty-evenementen van Europa en trekt jaarlijks duizenden bezoekers.
Waterbei
Op 28 en 29 augustus verandert de binnenstad van Winschoten in een openluchttheater. Straattheater, acrobatiek, muziek en verrassende acts zorgen voor een levendige sfeer. Het festival is uitgegroeid tot een vaste traditie waarin creativiteit en verbeelding centraal staan.
Gronings Ontzet
Op 28 augustus wordt een belangrijk hoofdstuk uit de Groninger geschiedenis herdacht. Activiteiten in de stad brengen het verhaal van het ontzet tot leven, met aandacht voor erfgoed, verhalen en historische context.
Lees meer over Gronings Ontzet
Een levendige en gastvrije provincie
Cultuur maakt Groningen tot een sterke, aantrekkelijke en leefbare provincie voor iedereen. We staan daarom voor de taak om voor onze cultuur te zorgen. De provincie is met trots betrokken bij deze evenementen.
Bron: Provincie Groningen