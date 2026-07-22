Korte politieberichten uit de grensstreek Duitsland (Update)

DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).

Walchum

Gisteren vloog rond 17.30 uur tijdens landbouwwerkzaamheden op een veld aan de Weststrasse in Walchum een balenpers in brand. De 39-jarige tractorchauffeur probeerde de brand eerst zelf te blussen. Toen dit niet lukte, belde hij de brandweer.

De vlammen sloegen vervolgens over naar het omliggende veld. De brandweerkorpsen van Dersum en Sustrum, met in totaal 42 brandweerlieden en 6 voertuigen, wisten de brand te blussen. De chauffeur bleef ongedeerd.

De politie doet verder onderzoek. De geschatte materiële schade bedraagt ​​circa € 350.000. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog.

Papenburg

Gisteren brak rond 17.00 uur bij een boerderij aan de Neuherbrumer Straße in Papenburg brand uit in een voermengwagen. De brandweer van Aschendorf rukte met vier voertuigen en circa 25 brandweerlieden uit en bluste de brand. De voermengwagen werd volledig door de brand verwoest. De schade wordt geschat op ongeveer € 250.000. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is nog gaande.

Twist

Rond 16:25 uur is in Twist een akker met gerst in brand geraakt. De vlammen verspreidden zich over een gebied van ongeveer drie hectare. De brandweer rukte met tien voertuigen en zo’n 50 manschappen uit en wist de brand te blussen. Er vielen geen slachtoffers. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog.

Meppen

Zondag vond tussen 16:20 en 16:50 uur in een vrijstaande woning in Meppen een inbraak plaats. Twee mannen van 31 en 41 jaar oud drongen de woning binnen en doorzochten verschillende kamers, op zoek naar waardevolle spullen. Ze stalen onder andere gouden sieraden.

De buurman was getuige van de inbraak en waarschuwde direct de politie. Toen de eerste agenten korte tijd later ter plaatse arriveerden, vluchtten de verdachten richting een aangrenzend veld. Tijdens de daaropvolgende zoekactie werden beide verdachten in de directe omgeving aangehouden.

Volgens de politie werden de vermoedelijk gestolen goederen bij de mannen aangetroffen en in beslag genomen.

De mannen behoorden tot degenen die in het bezit waren van de gestolen spullen. De twee verdachten werden maandag op verzoek van het openbaar ministerie van Osnabrück voorgeleid. Ze werden vervolgens in voorlopige hechtenis genomen.

Donderdag betrad rond 17:55 uur een onbekende man het terrein van het openluchtpodium in Meppen. Volgens de huidige informatie is de man het podium op gegaan en heeft hij de podiumapparatuur beschadigd. De politie is een onderzoek gestart en verzoekt getuigen die informatie kunnen verstrekken over het incident of de identiteit van de onbekende man contact op te nemen met de politie van Meppen via 05931/949-0.