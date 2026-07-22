Treant helpt collega’s fitter de nachtdienst door te komen

EMMEN – Treant onderzoekt met de proef ‘fit door de nacht’ welke interventies collega’s tijdens de nachtdienst helpen om zich fitter te voelen. De proef draaide zowel in het ziekenhuis- als de ouderenzorg en de eerste resultaten zijn positief.

‘Bij Treant vinden we vitaliteit belangrijk. Want collega’s die zich fit voelen en gezond zijn, ervaren meer werkplezier, werken beter samen en kunnen hierdoor goede zorg blijven bieden aan patiënten en cliënten’, vertelt Marijke Hekman, adviseur vitaliteit en inzetbaarheid bij Treant.

Tachtig collega’s deden mee aan de proef

De proef startte op twee afdelingen van Treant: de Acute Opname Afdeling (AOA) van ziekenhuislocatie Scheper in Emmen en de Geriatrische Revalidatie afdeling van expertisecentrum Weidesteyn in Hoogeveen. ‘In totaal deden ruim 80 collega’s vijf maanden lang mee met de proef’, vertelt Hekman. ‘Uit de eerste meting bleek dat 87 procent van hen fysieke klachten ervaart. Daarnaast heeft 68 procent last van vermoeidheid en komen ook darmklachten (zoals buikpijn en een opgezette buik) regelmatig voor.’

Van powernap, gezonde voeding tot bril met blauw licht

Om deze klachten te verminderen, testten collega’s tijdens hun nachtdienst drie verschillende interventies. ‘Zij konden een powernap van maximaal twintig minuten doen, gezonde eiwitrijke en koolhydraatrijke voeding eten zoals kwark en noten in de nacht en een krenten- of mueslibol in de ochtend. Daarnaast konden ze een bril met blauw licht dragen in het eerste deel van de nacht(dienst). Het blauwe licht helpt vermoeidheid tegen te gaan of juist de slaap na de dienst te verbeteren. Elke collega koos de interventie(s) die het beste bij hem of haar paste’, aldus Hekman.

‘Ik zweer echt bij de powernap’

Verpleegkundige Iris Kramer (24) uit Barger-Compascuum werkt in de nacht op de AOA en probeerde de drie interventies uit. ‘De eerste keer slapen tijdens het werk voelde vreemd. Maar toen ik eenmaal lag, merkte ik eigenlijk pas hoe moe ik was. Na de powernap, moet ik even schakelen, maar daarna heb ik veel meer energie. Vooral tijdens de laatste uren van de dienst merk ik het verschil. Ook de autorit naar huis gaat veel beter.’ Iris probeert elke nachtdienst een powernap te doen op de speciaal aangeschafte stretcher: ‘Ik slaap alleen als het echt kan.’

Ook gezonde voeding helpt Iris haar nachtdienst fitter door te komen. ‘Door een klein bakje kwark of nootjes te eten, merk ik dat ik minder buik- en darmklachten heb. Daarom kies ik nu bewust voor gezonde voeding in de nacht.’

Ervaren fitheid in ouderenzorg van 6 naar 7,3

Op beide deelnemende afdelingen nam de ervaren fitheid tijdens de nachtdienst toe dankzij de inzet van een of meerdere interventies. Zo gaven collega’s van Weidesteyn hun fitheid tijdens de nacht in de voormeting een 6 en in de nameting een 7,3. In het ziekenhuis zagen we een vermindering van vrijwel alle fysieke klachten. De powernap blijkt de meeste impact te hebben gehad op het energieniveau van collega’s tijdens de nachtdienst.

Proef opgezet dankzij subsidie en in samenwerking met studenten

MBO-studenten Verpleegkunde van het Drenthe College en het Alfa-college werkten in 2025 mee aan de opzet van de pilot. ‘Zij hebben binnen de ziekenhuis- en ouderenzorg meegelopen in de nacht, interviews gehouden en vragenlijsten afgenomen. De resultaten van hun onderzoek zijn de start van de proef geweest bij Treant’, vertelt Marijke Hekman. Naast de hulp van studenten kreeg Treant in 2026 subsidie van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport voor het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van zorgprofessionals.

Vijf andere teams starten in augustus met de proef

Omdat de eerste ervaringen van de proef positief zijn, begonnen in april nog drie afdelingen en wordt de proef vanaf augustus uitgebreid met nog vijf andere teams van Treant. Met de uitbreiding van de proef blijven we investeren in de vitaliteit van zorgprofessionals om de zorg ook in de toekomst toegankelijk te houden.

Foto’s/info: Treant / Verpleegkundige Iris Kramer en adviseur vitaliteit en inzetbaarheid Marijke Hekman