Verdwenen Viertorenkerk van Midwolda opnieuw tot leven gebracht

MIDWOLDA – Ooit stond ten noorden van Midwolda een kruiskerk van ruim zestig meter lang, met vier torens. Met een tentoonstelling brengt het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt het verhaal van de verdwenen Viertorenkerk opnieuw onder de aandacht.
„Zo’n groot gebouw zou je eerder in een stad verwachten”, vertelt historicus Ydwer Hoekstra van het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt op de plek waar de kerk vroeger stond. „Voor Noord-Nederland is dit echt een uniek gebouw geweest.” De kerk raakte uiteindelijk in verval en een van de torens stortte in. Ook het oude dorp Midwolda werd vanwege wateroverlast naar hoger gelegen grond verplaatst.
De kerk groeide uit tot een belangrijk symbool voor de regio. „Mensen waren er trots op dat hier zo’n imposant gebouw stond”, zegt Hoekstra. De Viertorenkerk verscheen op het landzegel van het Oldambt en werd later door gemeenten en waterschappen als beeldmerk gebruikt. Ook de vier punten op de huidige vlag van het Oldambt verwijzen naar de kerk.
In de tentoonstelling zijn archeologische vondsten uit 1994 te zien, waaronder stukjes vensterglas en een deel van een geglazuurde dakpan. „Hoe langer je kijkt, hoe meer je ziet”, vertelt Hoekstra. „Zo komt die kerk langzaam weer een beetje tot leven.”
Ook is er met hulp van deskundigen een maquette gemaakt die laat zien hoe de kerk er vermoedelijk heeft uitgezien. Een deel daarvan is gemaakt van oude kerkbanken. „Het doel was om een lokaal verhaal ook echt lokaal te laten zien.”
De expositie ‘Viertorenkerk, symbool van het Oldambt’ is tot en met 4 oktober iedere zaterdag en zondag van 12.00 tot 17.00 uur gratis te bezoeken in de Dorpskerk aan de Hoofdweg 168 in Midwolda. In het Koetshuis bij de Ennemaborg is een aanvullend deel te zien.
Malou Vos