Aanmelding Truckrun Vlagtwedde loopt storm

VLAGTWEDDE – De aanmelding voor de Truckrun in Vlagtwedde loopt storm
Zaterdag 1 augustus begint de Week der Besten in Vlagtwedde en traditioneel is er weer de Truckrun als startactiviteit.
Een prachtig evenement om mensen met een beperking een mooie dag te bezorgen door ze mee te nemen als bijrijder in een truck voor een rondrit door Westerwolde.
De inschrijving voor deze happening loopt storm, op dit moment zijn er meer dan 160 aanmeldingen van chauffeurs en bijna 160 aanmeldingen van de bijrijders.
Er is dus nog plek voor de belangrijkste deelnemers bijrijders, zij kunnen zich nog aanmelden
In sommige gevallen is er bij deze bijrijders medische begeleiding nodig, dat is mogelijk, wel graag bij opgave even aangeven. Bijrijders die van tevoren zijn aangemeld, krijgen een polsbandje.
Zij zijn zeker van een plekje in een truck. Geen polsbandje betekent geen plek.
Het is tijdens de run vanwege verzekering technische redenen NIET toegestaan om meerdere mensen mee te nemen in de truck. Alleen de bijrijder met een beperking mag mee.
Neem dus niet je vrouw, vriendin of kind mee.
Bijrijders kunnen worden aangemeld via info@degrootsellingen.nl
Aanmelden als trucker:
Er geldt een maximum van 5 trucks per transportbedrijf.
Net als voorgaande jaren is er voor de chauffeurs weer een brunch.
De mooiste truck wordt verkozen en ook de decibellen kunnen worden gemeten.
Na afloop is er een gezellige afterparty. Eten en drinken voor een klein prijsje. Het is niet toegestaan eigen eten en drinken mee te nemen.
Wil je blijven overnachten, geen probleem, wij zorgen zondagmorgen voor een broodje en koffie.
Opgave alleen per e-mail: info@degrootsellingen.nl
Geef in de mail aan:
– voor welk transportbedrijf je werkzaam bent
– of je meedoet aan de mooiste truck verkiezing
(Voor de mooiste truck verkiezing zijn er 3 categorieën, tot 500.000 km, vanaf 500.000 km en oldtimers.)
– of je meedoet aan de decibelcontest
– of je blijft overnachten.