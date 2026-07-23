Bibliotheek Ter Apel wordt vernieuwd 

TER APEL – Bibliotheek Ter Apel krijgt een vernieuwde inrichting en andere indeling. Vanaf dinsdag 4 augustus worden alvast spullen verplaatst in de bibliotheek. Op maandag 10 augustus starten de bouwwerkzaamheden. Bezoekers kunnen in het begin van de verbouwing nog gewoon terecht in de bibliotheek. Ook lenen en inleveren blijft mogelijk. De openingstijden blijven hetzelfde.
Met de vernieuwde inrichting wil de bibliotheek bezoekers straks nog beter ontvangen. Tijdens de werkzaamheden ziet de bibliotheek er tijdelijk wat anders uit. De selfservice voor lenen en inleveren komt op een andere plek te staan. Ook de leestafels en tijdschriften krijgen tijdelijk een andere plek, achterin de bibliotheek. De toiletten en koffievoorziening zijn tijdens deze periode niet beschikbaar.
De bibliotheek doet haar best om de overlast voor bezoekers zo klein mogelijk te houden en houdt bezoekers op de hoogte van de werkzaamheden. Zodra er meer bekend is over de volgende fase van de verbouwing, deelt Bibliotheek Ter Apel dit via de website en sociale media.
Bron: Gertjan van der Meulen