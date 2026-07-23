Bibliotheek Ter Apel wordt vernieuwd 

Weerbericht van woensdag 23 juli : Overwegend bewolkt met een rustige noordwestenwind

Vandaag. We starten de donderdag met vrij veel bewolking en lokaal kan er gedurende de dag wat lichte regen vallen. De temperatuur stijgt naar een bescheiden maximum van 19°C. Er waait een matige wind uit het noordwesten.

Vanavond en Nacht. In de loop van de avond en nacht blijft de bewolking hardnekkig aanwezig. Het blijft over het algemeen rustig en het koelt vannacht af naar een minimumtemperatuur van 13°C, bij een aanhoudende noordwestenwind.

Vrijdag. Morgen klaart het geleidelijk iets meer op, al houden we te maken met overwegend bewolkte perioden. Het blijft grotendeels droog. De temperatuur doet een stapje omhoog en komt uit op een aangenamere 23°C. De wind draait naar het westen en neemt wat in kracht af. In de nacht naar zaterdag blijft het deels bewolkt en koelt het af tot 13°C.

Tip van de redactie: Een prima dag voor een rustige wandeling of om buiten wat klusjes op te pakken. Neem voor de zekerheid een dunne jas mee tegen de noordwestenwind en een eventueel spettertje regen!