Fakelien Pol, Frouke Stevens en Ellis Lambeek exposeren in Vestingmuseum Oudeschans

OUDESCHANS – Op vrijdag 31 juli 2026 gaat de (verkoop)expositie van Fakelien Pol, Frouke Stevens en Ellis Lambeek van start in het Vestingmuseum Oudeschans. Ook deze keer is er natuurlijk weer een sneak-preview te zien in de Pottenkaaste in de Voorstraat. De expositie is te bezoeken tot en met zondag 15 november 2026.
Fakelien Pol en Frouke Stevens zijn beide lid van de schildersgroep Met Palet en Penseel uit Oude Pekela, die in de tweede helft van het museumseizoen 2024 in het Vestingmuseum Oudeschans exposeerde. Fakelien Pol is, naast amateur kunstschilder, geen onverdienstelijke fotograaf. Twee van haar foto’s, die ook te zien zullen zijn in het Vestingmuseum Oudeschans, werden geselecteerd voor de expositie van Het Perfecte Plaatje van Pekela 2025. De kunstvorm waar Ellis Lambeek, die tot haar twintigste in Oudeschans woonde, de bezoekers van het Vestingmuseum kennis mee laat maken is metal-art.
De overeenkomst tussen de drie exposanten is dat het bezig zijn met kunst zowel Fakelien, als Frouke, als Ellis, na een moeilijke periode, het plezier, het geluk en de zin in het leven terugbracht: onderschat de kracht van kunst niet!
Het Vestingmuseum Oudeschans is tot en met zondag 15 november 2026 geopend op vrijdag, zaterdag en zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur.
Bron: Stichting Vesting Oudeschans/ Bernadette Karremans