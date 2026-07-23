Kinderboerderij Borgerswold zaterdag weer open

VEENDAM – De kinderboerderij in Borgerswold Veendam gaat aanstaande zaterdag weer open voor het publiek.
De kinderboerderij in Borgerswold is door gemeente Veendam in 1976 gebouwd en is al jaren een fijne plek voor jong en oud. U vindt er onder andere konijnen, geiten, kippen, varkens en nog veel meer dieren. Door de grote variatie aan dieren is er altijd iets te zien en te beleven.
De zware storm in juni zorgde er echter voor een heftig en chaotisch beeld. Vanaf de grond leek het alsof meerdere bomen op het gebouw waren gevallen en er forse schade was ontstaan. Dronebeelden toonden echter aan, dat de kinderboerderij veel geluk heeft gehad. Het hoofdgebouw bleef grotendeels onbeschadigd. Alleen een buitenhok naast het pand was bedolven onder afgebroken takken. De constructie van het hoofdgebouw zelf was niet geraakt. Ook raakten er geen dieren gewond.
De duiventil, die tussen omgevallen bomen en takken staat, bleef ongeschonden. Langs de toegangsweg naar de kinderboerderij en ’t Hoeske waaiden bomen om, waardoor het gebied moeilijk bereikbaar was. De kinderboerderij werd door de gemeente gesloten.
De afgelopen periode is er hard gewerkt om alles weer netjes en veilig te maken. Vanaf zaterdag 25 juli kunnen bezoekers weer genieten van de dieren, gezelligheid en het buiten zijn. De openingstijden vindt u HIER.