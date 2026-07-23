DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Gisteren ontstond rond 20.00 uur aan de Norderstraße in Weener een woordenwisseling tussen enkele bekenden van elkaar. Dit liep uiteindelijk uit op een fysieke confrontatie tussen een 26-jarige en een 31-jarige. De 26-jarige liep lichte verwondingen op, terwijl de 31-jarige ongedeerd bleef.
Uit politieonderzoek bleek dat de betrokkenen onder invloed van alcohol verkeerden. Een ademtest wees een alcoholpromillage uit van 2,42 bij de 26-jarige en 1,34 bij de 31-jarige.
De 26-jarige werd, om verdere incidenten te voorkomen, in politiehechtenis genomen. Het onderzoek wordt voortgezet.
Bunde
Vannacht reed omstreeks 00.30 uur een bestuurder van een VW, wiens identiteit vooralsnog onbekend is, over de Neuschanzer Straße in Bunde in de richting van de Weenerstraße. Ter hoogte van de kruising met de Ladestraße belandde het voertuig in de linker berm en schampte daarbij de e-bike van een 22-jarige man die op de stoep stond. Er ontstond enkele honderden euro’s aan materiële schade. De bestuurder verliet vervolgens de plaats van het ongeval zonder zich om de schade te bekommeren. Getuigen van het voorval worden verzocht contact op te nemen met de politie.