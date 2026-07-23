Politie waarschuwt ouderen in Stadskanaal voor babbeltrucs: mogelijk flyers verspreid

STADSKANAAL – De politie heeft woensdagavond mogelijk waarschuwingsflyers verspreid onder bewoners in het centrum van Stadskanaal. Aanleiding zijn de recente babbeltrucs waarbij vooral oudere inwoners het doelwit zijn van oplichters die zich voordoen als politieagent of bankmedewerker.
De afgelopen periode zijn in de regio meerdere incidenten gemeld waarbij criminelen met een babbeltruc slachtoffers maakten of probeerden te maken.
In Stadskanaal werd 20 juli een 74-jarige vrouw slachtoffer van nep-bankmedewerkers. Zij wisten geld en sieraden buit te maken nadat zij zich hadden voorgedaan als medewerkers van de bank.
Ook in Vlagtwedde sloegen oplichters toe. Een inwoonster werd eerst telefonisch benaderd door een vrouw die Nederlands sprak met een buitenlands accent. Vervolgens verscheen een jongeman aan de deur die zich voordeed als politieagent. Volgens het signalement ging het om een getinte jongen met kroeshaar, gekleed in een grijs vest en een donkere broek. Mogelijk gaat het om dezelfde verdachte als bij de oplichting in Stadskanaal, waar sprake was van twee jonge mannen, van wie één zich verplaatste op een fatbike. Dat incident vond ook plaats op 20 juli.
Daarnaast zijn er meldingen van een poging tot babbeltruc in Nieuw Beerta, die volgens een gebruiker op Facebook gelukkig mislukte. Ook vanuit Winschoten en bij een zorginstelling in Stadskanaal zijn soortgelijke meldingen binnengekomen. Of daarbij slachtoffers zijn gemaakt of goederen zijn buitgemaakt, is niet bekend.
Mogelijk huis-aan-huis gewaarschuwd
Volgens berichten heeft de politie ervoor gekozen om waarschuwingsflyers huis-aan-huis te verspreiden onder ouderen. Daarmee wil de politie ook inwoners bereiken die weinig of geen gebruik maken van sociale media.
Zo voorkomt u dat u slachtoffer wordt
De politie roept inwoners op om extra alert te zijn en deze informatie ook te delen met ouderen in hun omgeving.
- Geef nooit uw pinpas, pincode, geld of sieraden mee aan iemand die bij u aan de deur komt.
- De echte politie of uw bank vraagt nooit om waardevolle spullen of bankpassen thuis op te halen.
- Vertrouwt u een situatie niet? Hang direct op en bel zelf de politie via 0900-8844. Bel bij spoed altijd 112.
De politie vraagt inwoners om verdachte situaties direct te melden en waarschuwt dat oplichters vaak overtuigend te werk gaan. Juist daarom is het belangrijk om alert te blijven en ouderen in de omgeving te informeren over deze vorm van criminaliteit.