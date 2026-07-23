PVV: Beëindiging live radioverslaggeving FC Groningen door RTV Noord is niet om te juichen

GRONINGEN – RTV Noord heeft aangekondigd te stoppen met de live radioverslaggeving van de wedstrijden van FC Groningen. Daarmee verdwijnt een traditie die voor veel Groningers al tientallen jaren onlosmakelijk verbonden is met de regionale publieke omroep. Een live radioverslag voorziet in emotie, beleving en verbondenheid waarmee veel supporters een wedstrijd van hun FC volgen.

Hierin onderscheidt een regionale publieke omroep zich van landelijke media. Live verslaggeving van de grootste sportclub van de provincie Groningen draagt niet alleen bij aan de nieuwsvoorziening, maar ook aan de regionale identiteit en gemeenschapszin. De live radioverslaggeving van de wedstrijden van FC Groningen dragen bij aan de regionale identiteit, verbondenheid en herkenbaarheid van Groningen.

Opmerkelijk is dat RTV Noord in haar Jaarverslag 2025 schrijft Groningers te willen informeren, inspireren en verbinden, te willen bijdragen aan de zichtbaarheid van de Groningse cultuur en identiteit en dat radio en televisie belangrijke pijlers van de organisatie blijven. Ook noemt RTV Noord zichzelf een belangrijke factor binnen de maatschappelijke en culturele infrastructuur van Groningen.

Een regionale publieke omroep heeft een belangrijke maatschappelijke opdracht waarbij een sterkere focus op bereik en efficiëntie niet de enige maatstaf mag zijn. De PVV respecteert de journalistieke onafhankelijkheid van RTV Noord en haar redactionele keuzes in het bijzonder maar heeft moeite met de wijze waarop deze koerswijziging zich verhoudt tot de maatschappelijke opdracht van RTV Noord.

De PVV heeft hierover aan het college van Gedeputeerde Staten van Groningen schriftelijke vragen gesteld:

Aan de Voorzitter van Provinciale Staten Groningen,

De heer F.J. Paas



Onderwerp: Beëindiging live radioverslaggeving FC Groningen door RTV Noord

Aan het college van Gedeputeerde Staten van Groningen,

RTV Noord heeft aangekondigd te stoppen met de live radioverslaggeving van de wedstrijden van

FC Groningen*. Daarmee verdwijnt een traditie die voor veel Groningers al tientallen jaren

onlosmakelijk verbonden is met de regionale publieke omroep. Een liveblog is geen volwaardig

alternatief voor een live radioverslag, dat juist voorziet in emotie, beleving en verbondenheid en

voor veel supporters hét medium is om een wedstrijd te volgen.

Juist hierin onderscheidt een regionale publieke omroep zich van landelijke media. Live

verslaggeving van de grootste sportclub van de provincie draagt niet alleen bij aan de

nieuwsvoorziening, maar ook aan de regionale identiteit en gemeenschapszin.

Opmerkelijk is dat RTV Noord in haar Jaarverslag 2025 schrijft Groningers te willen informeren,

inspireren en verbinden, te willen bijdragen aan de zichtbaarheid van de Groningse cultuur en

identiteit en dat radio en televisie belangrijke pijlers van de organisatie blijven. Ook noemt RTV

Noord zichzelf een belangrijke factor binnen de maatschappelijke en culturele infrastructuur van

Groningen.

Hoewel een sterkere focus op online platforms vanuit bedrijfsmatig oogpunt begrijpelijk kan zijn,

rijst de vraag of bereik en efficiëntie de enige maatstaf mogen zijn voor een regionale publieke

omroep. Een publieke omroep heeft immers ook een maatschappelijke opdracht. De PVV

respecteert de journalistieke onafhankelijkheid van RTV Noord. De onderstaande vragen richten

zich daarom niet op redactionele keuzes, maar op de wijze waarop deze koerswijziging zich

verhoudt tot de maatschappelijke opdracht van RTV Noord en de rol die de provincie daarbij ziet.

Vragen

Is het college vooraf geïnformeerd over het besluit van RTV Noord om te stoppen met de

live radioverslaggeving van FC Groningen? Zo ja, wanneer en op welke wijze? Heeft hierover overleg plaatsgevonden tussen RTV Noord en de provincie Groningen? Zo

ja, welke overwegingen zijn daarbij met het college gedeeld? Deelt het college de opvatting dat live radioverslaggeving van FC Groningen gedurende

tientallen jaren heeft bijgedragen aan de regionale identiteit, verbondenheid en

herkenbaarheid van Groningen? Zo nee, waarom niet?

RTV Noord schrijft in haar jaarverslag dat zij Groningers wil informeren, inspireren en

verbinden, wil bijdragen aan de zichtbaarheid van de Groningse cultuur en identiteit en

dat radio een belangrijke pijler blijft. Hoe beoordeelt het college het beëindigen van de

live radioverslaggeving in het licht van deze uitgangspunten? Is het college van mening dat een regionale publieke omroep zich juist onderscheidt

door programmering en verslaggeving die landelijke media niet of nauwelijks aanbieden?

Zo ja, hoe past het verdwijnen van de live radioverslaggeving van FC Groningen binnen

die gedachte? Beschikt het college over informatie waaruit blijkt dat dit besluit voornamelijk is

ingegeven door veranderend mediagebruik, bereikcijfers of organisatorische keuzes? Zo

ja, kan deze informatie met Provinciale Staten worden gedeeld? Vindt het college dat bij een publieke regionale omroep maatschappelijke betekenis,

regionale identiteit en verbondenheid eveneens zwaar moeten wegen bij strategische

keuzes, naast bereikcijfers en bedrijfsmatige overwegingen? De provincie spreekt in haar beleid regelmatig over ‘Het Verhaal van Groningen’, waarin

identiteit, trots en verbondenheid centraal staan. Hoe verhoudt het verdwijnen van een

iconisch regionaal radioproduct zich volgens het college tot deze provinciale ambities? Is het college bereid hierover met RTV Noord in gesprek te gaan en daarbij specifiek

aandacht te vragen voor de maatschappelijke betekenis van live regionale

sportverslaggeving? Zo nee, waarom niet?





Ton van Kesteren