Rijke boeren pronkten in Winschoten met gouden bijbeltjes

WINSCHOTEN – Een bijbeltje van duizenden euro’s, bedoeld om mee te pronken in de kerk. Bij Stichting Oud Winschoten zijn drie bijzondere exemplaren die laten zien hoe rijk en belangrijk de stad vroeger was.
De bijbeltjes werden gemaakt door Winschoter goud- en zilversmeden, onder wie Dirk Mulder senior. „Winschoten was vroeger een belangrijk centrum voor de omgeving”, vertelt Jan Pekelder. Rijke boeren kwamen naar de stad om sieraden en bijzondere gebruiksvoorwerpen te bestellen. Zo’n bijbeltje werd volledig met de hand gemaakt en kon pas na ongeveer een half jaar klaar zijn.
De bijbels waren niet alleen bedoeld om uit te lezen. „De boeren liepen ermee te pronken in de kerk, want lang niet iedereen kon zich zoiets veroorloven.” Ook de inhoud was volgens Pekelder waarschijnlijk minder belangrijk dan de gouden buitenkant.
Eén van de exemplaren maakte zelfs een reis naar Canada. Jaren later werd het aangeboden aan Stichting Oud Winschoten, omdat de eigenaren graag wilden dat het terugkwam naar de plaats waar het was gemaakt.
De bijbeltjes zijn herkenbaar aan vormen en figuren die typisch waren voor Winschoter smeden. Ook nu zijn ze nog kostbaar: volgens Pekelder ligt de waarde tussen de vier- en zesduizend euro. Zo laten drie kleine bijbels zien hoe rijk en belangrijk Winschoten vroeger als handels- en ambachtsstad was.
Voor de app gebruikers hier de video: https://www.youtube.com/watch?v=wdolEVW9aNE
Malou Vos