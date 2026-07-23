Streep door Zuiderveen Festival: Gemeente Oldambt weigert vergunning

WINSCHOTEN – Het Zuiderveen Festival in Winschoten gaat definitief niet door. De gemeente Oldambt heeft besloten geen vergunning te verlenen omdat de aanvraag te laat is ingediend. De gemeente stelt zich onverzettelijk op en waarschuwt dat er gehandhaafd zal worden als het evenement op 1 augustus alsnog plaatsvindt.
Volgens gemeentewoordvoerder Jolanda de Jager is er simpelweg geen ruimte meer om de vergunning op tijd rond te krijgen. Bij de beoordeling van evenementen spelen niet alleen gemeentelijke regels een rol, maar kijken ook de hulpdiensten mee naar de veiligheid. Een versnelde procedure om toch een vergunning te regelen is volgens de gemeente geen optie. Het besluit valt niet meer recht te breien omdat de resterende periode te kort is. “Voor een klein evenement staat een termijn van 10 werkdagen voor de aanvraag. Ze waren simpelweg te laat,” licht De Jager toe.
“Het mag niet”
De situatie staat in scherp contrast met de vorige editie van het festival. Vorig jaar werd de vergunning wel netjes op tijd aangevraagd en kon het evenement zonder problemen doorgang vinden. Voor deze editie is de boodschap vanuit het gemeentehuis echter klip-en-klaar: “Het evenement mag niet! Punt.” De gemeente laat er geen misverstand over bestaan dat er opgetreden zal worden als de organisatie besluit het festival toch te laten plaatsvinden. “We kunnen handhaven,” besluit de woordvoerder.
Toch houdt de gemeente een kleine optie open. Als de organisatie van het festival het geheel aanmeldt als demonstratie “zullen we kijken, wat we nog kunnen doen. Maar daar zijn ook weer regels voor”, besluit de gemeente.