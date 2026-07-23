Excuses voor de late plaatsing van deze aflevering.
We zaten in Zuid-Frankrijk zonder een fatsoenlijke internet verbinding. Snelheid 0,5 MB per uur!!
Deze week de nieuwe albums van Jane Monheit (Heart of The Matter), Marcos Valle en Stacey Kent, Roger Kellaway (1939) met Remembering Bobby Darin.
Verder Bria Skonberg, Lesley Drayton en de Teryn Ré Big Band.
Playlist:
01 – Depende de Nos – Jane Monheit (album Heart of the Matter)
02 – Born To Be Blue – Jane Monheit (album Heart of The Matter)
03 – Summer Samba – Marcos Valle & Stacey Kent (album 50 Anos de Marcos Valle)
04 – If You Went Away – Marcos Valle & Stacey Kent (album 50 Anos de Marcos Valle)
05 – Mack The Knife – Roger Kellaway (album Remembering Bobby Darin)
06 – Oh!Look at Me Now – Roger Kellaway (album Remembering Bobby Darin)
07 – Julia – Bria Skonberg (album Into Your Own)
08 – Three Little Words/Sir Duke – Bria Skonberg (album Into Your Own)
09 – Remembering When – Lesley Drayton (album Free and Easy)
10 – Afterthoughts – Lesley Drayton (album Free and Easy)
11 – A House Is Not A Home – Teryn Ré Big Band (album Big Band)
12 – Safe Your Love For Me – Teryn Ré Big Band (album Big Band)
Veel liefst van Jane Monheit en Roger Kellaway (Toppyjazz aflevering 345)
Excuses voor de late plaatsing van deze aflevering.