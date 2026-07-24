1,2 miljoen namaaksigaretten onderschept op A7

BAD NIEUWESCHANS – Het Grensoverschrijdend Politieteam (GPT) heeft gisteren tijdens een controle op de rijksweg A7 ter hoogte van Bad Nieuweschans een enorme hoeveelheid illegale sigaretten in beslag genomen. In de laadruimte van een busje troffen agenten maar liefst 1,2 miljoen gesmokkelde namaaksigaretten aan. Dat meldt de Mareschaussee op Instagram.
De vondst werd gedaan tijdens een controle in het kader van het Mobiel Toezicht Veiligheid (MTV). Na de ontdekking van de grote partij smokkelwaar is de bestuurder van het voertuig direct aangehouden. De 1,2 miljoen sigaretten zijn overgedragen aan de Douane, die de zaak verder in onderzoek heeft.
Het Grensoverschrijdend Politieteam (GPT) is een gezamenlijk initiatief van de Koninklijke Marechaussee, de Nationale Politie en de Duitse Landespolizei en Bundespolizei.
De eenheid voert gemengde patrouilles uit in de grensregio, waarbij in elk voertuig altijd één Nederlandse en één Duitse agent zit. Door gebruik te maken van elkaars wettelijke bevoegdheden kunnen de agenten zowel op Nederlands als op Duits grondgebied optreden.