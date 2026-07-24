1,2 miljoen namaaksigaretten onderschept op A7

Weerbericht van vrijdag 24 juli : Overwegend bewolkt met een warme zaterdag op komst

Vandaag. We starten de vrijdag vrij bewolkt. In de loop van de dag neemt de bewolking maar het blijft op veruit de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar een aangename 23°C bij een rustige tot matige westenwind.

Vanavond en Nacht. Gedurende de avond en nacht blijft de neerslagkans klein. Het koelt af naar een minimumtemperatuur van 13°C, wat zorgt voor een fijne nacht om het huis door te luchten.

Zaterdag en Zondag. Morgen, zaterdag 25 juli, laat de zon zich overdag weer volop zien. Het wordt een mooie, zonnige zomerdag waarin de temperatuur oploopt naar een warme 26°C. Er waait een matige zuidwestenwind. Pas in de nacht naar zondag neemt de bewolking weer toe en stijgt de kans op wat lichte regen bij een minimumtemperatuur van 14°C. Zondag 26 juli krijgen we te maken met een wisselvalliger weerbeeld. De dag verloopt overwegend bewolkt met een kans op een lichte bui of een spatje regen. Na de warme zaterdag doen we qua temperatuur een flinke stap terug, het kwik blijft steken op een maximale 19 graden. Er waait een matige wind uit het noordwesten, wat het voor het gevoel nog wat frisser maakt.

Tip van de redactie: Een prima vrijdag voor buitenactiviteiten! Wil je dit weekend echt van de zon genieten op het terras of bij de Wedderbergen, maak daar dan zaterdag overdag gebruik van, want de zonkracht bereikt dan een uv-index van 6.