Brandweer redt kitten uit boom

TER APEL – De brandweer heeft vanmiddag een kitten uit een boom gered.
Om iets voor half vijf vanmiddag werd brandweer Ter Apel gealarmeerd voor een kitten die in een boom zat. Het beestje durfde niet meer naar beneden.
De brandweer heeft eerst geprobeerd het diertje zonder hoogwerker naar beneden te krijgen, maar dat bleek niet mogelijk. Vervolgens is de hoogwerker van brandweer Stadskanaal ingezet. De kitten kon vervolgens veilig uit de boom worden gehaald.
Het katje werd overgedragen aan de dierenambulance.