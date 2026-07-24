Brandweer Ter Apel rukt drie keer uit binnen twaalf uur

TER APEL – De vrijwillige brandweer van Ter Apel moest drie keer binnen twaalf uur in actie komen.
Om vier uur gistermiddag zat(en) er een persoon (personen) vast in de lift in Kloosterheerd aan de Dr. Bekenkampstraat. Rond half zes werd aan de Achterbeetseweg in Ter Apelkanaal een brand op een akker gemeld. Brandweer Stadskanaal en het droneteam werden ter assistentie opgeroepen. Doordat de boer snel een deel van de akker omploegde kon het vuur zich niet verder uitbreiden.
Beide incidenten zijn succesvol afgehandeld meldt brandweer Ter Apel op Facebook.
Rond kwart voor drie vannacht gingen de brandweerpiepers voor de derde keer. Aan het Weerdingekanaal ZZ in Nieuw-Weerdinge stond een scooter in brand. Deze brand werd met een straal hogedruk geblust. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.