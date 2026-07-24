VLAGTWEDDE – Er wordt hard gewerkt om de 4 meter grote ‘wens discobal’ op tijd klaar te hebben voor de Week der Besten in Vlagtwedde
Ruim 40 lengtes lichtbuis en evenzoveel panlatten werden verwerkt met daaromheen de zwarte wikkelfolie.
Uiteraard zal de bal ook worden versierd, maar de mooiste versiering mag er worden opgeplakt door de bezoekers.
Iedereen kan bij de winkeliers van de winkeliersgroep Vlagtwedde een vel spiegelfolie kopen.
Op deze folie kan men een wens voor zichzelf, of mooier nog, voor iemand anders schrijven.
Al deze wensen kunnen op de discobal worden geplakt.
De eerste mogelijkheid om een wens te plakken is op 1 augustus op het evenemententerrein tijdens de Truckrun, al vele jaren het openingsevenement van de Week der Besten
Bij de diverse ander activiteiten is er de mogelijkheid om een vel spiegelfolie te kopen, een wens op te schrijven en op de bal te laten plakken.
Een deskundige jury zal aan het eind van de Week der Besten de mooiste/leukste/origineelste en uitvoerbare wens uitzoeken.
De winkeliers hopen op deze manier een prachtige wens in vervulling te laten gaan.
Zij roepen de bezoekers op om een vel spiegelfolie te kopen en een wens te bedenken.
Er wordt hard gewerkt aan de mega wens discobal Vlagtwedde
VLAGTWEDDE – Er wordt hard gewerkt om de 4 meter grote ‘wens discobal’ op tijd klaar te hebben voor de Week der Besten in Vlagtwedde