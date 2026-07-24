Grote belangstelling voor Summerfun middag op Leer en Sportpark Veendam

VEENDAM – Op het Leer en Sportpark Veendam vond donderdagmiddag een drukbezochte editie van FUN&CO plaats, georganiseerd door Summerfun in samenwerking met Zechstein Inside en Veendam Beweegt. Tussen 13.00 en 15.30 uur genoten kinderen, ouders en ouderen van een creatieve en sportieve middag in een ontspannen sfeer.
De locatie bleek ideaal voor het evenement. De Knutselfabriek trok veel belangstelling, waar deelnemers onder meer zonnebrillen konden versieren. Op het sportveld stonden diverse spellen klaar en het springkussen werd volop gebruikt. Opvallend was dat niet alleen kinderen enthousiast meededen: ook ouders en ouderen grepen de kans om even terug te gaan naar hun kinderjaren en actief deel te nemen aan de activiteiten. Zelfs enkele vrijwilligers konden het soms niet laten om terug te gaan naar de kinderjaren.
Het personeel van Zechstein Inside verzorgde onder andere de taak ehbo tijdens de middag. Geen enkele pleisterdoos ging open.
Voor alle bezoekers was er gratis popcorn, ranja en koffie of thee. De middag kende een gemoedelijke sfeer en een constante stroom aan bezoekers.
Summerfun organiseert in de zomervakantie nog meer activiteiten. Informatie hierover is te vinden op de website van Summerfun Veendam en op hun Facebookpagina.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl