Invasieve exoten rukken op: ook Groningen zet in op strengere aanpak

GRONINGEN – Invasieve exoten vormen een groeiende bedreiging voor de natuur in Groningen en de rest van Nederland. Planten en dieren die hier van nature niet voorkomen, verspreiden zich vaak razendsnel doordat natuurlijke vijanden ontbreken. Daardoor verdwijnen inheemse soorten en neemt de biodiversiteit af.
Ook in Groningen zijn verschillende probleemsoorten aanwezig. De Japanse duizendknoop, de Sachalinse duizendknoop en de bastaardduizendknoop komen op steeds meer plaatsen voor. De planten groeien snel, verdringen andere vegetatie en kunnen met hun sterke wortelstelsel schade veroorzaken aan wegen, leidingen en funderingen. Daarnaast zorgen de grote waternavel en watercrassula voor problemen in sloten, plassen en vennen doordat zij andere waterplanten verdringen.
De reuzenberenklauw blijft een bekende verschijning in Nederland. De plant verdringt andere soorten doordat hij snel groeit en veel zonlicht wegneemt. Daarnaast kan het sap ernstige brandwonden veroorzaken wanneer het in contact komt met de huid en zonlicht.
Ook dieren veroorzaken steeds meer overlast. De Amerikaanse rivierkreeft tast oevers aan en eet eieren en larven van amfibieën, terwijl de wasbeer steeds vaker in Nederland wordt gezien. De slimme alleseter rooft vogelnesten leeg en kan zich, doordat natuurlijke vijanden ontbreken, snel uitbreiden.
Volgens Staatsbosbeheer begint de bestrijding vooral met preventie. Aquariumplanten, vijverdieren en tuinafval horen niet in de natuur thuis. Zodra een invasieve exoot zich eenmaal heeft gevestigd, is bestrijding vaak moeilijk, kostbaar of zelfs onmogelijk.
Nieuwe regels vanaf januari
Het kabinet wil de aanpak van invasieve exoten verder aanscherpen. Volgens aangekondigde regelgeving, die vanaf 1 januari moet ingaan, kunnen een aantal invasieve diersoorten, waaronder de wasbeer, grijze eekhoorn en nijlgans, eenvoudiger worden bestreden. Het doel is vooral om administratieve procedures te vereenvoudigen, zodat sneller kan worden ingegrepen wanneer deze soorten schade veroorzaken aan natuur en biodiversiteit. De registratie van afschot blijft daarbij verplicht en provincies houden toezicht op de uitvoering.
De provincie Groningen zet ondertussen ook extra in op de bestrijding van invasieve exoten. Sinds dit jaar is een subsidieregeling beschikbaar voor terreinbeheerders, overheden en vrijwilligers die bijdragen aan het beheersen van deze soorten. Daarmee wil de provincie verdere verspreiding voorkomen en kwetsbare natuurgebieden beter beschermen.